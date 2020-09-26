Уроженец Дагестана депортирован из Грузии вопреки протестам защиты

26 сентября 2020, 20:15

Грузинские власти передали российским пограничникам уроженца Дагестана Батыра Магомедова, против которого в России возбуждено дело о причастности к вооруженному подполью. Указания защиты на угрозу необоснованного уголовного преследования были проигнорированы, констатировал адвокат Гела Николаишвили.

Как писал "Кавказский узел", суд в Грузии 23 июля принял решение о депортации уроженца дагестанского села Новый Хушет Батыра Магомедова, отбывшего наказание по делу о пересечении турецко-грузинской границы.

В 2014 года в России против Магомедова было заведено дело о создании незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте оружия, с 2014-го он находится в федеральном розыске, говорится в ответе МВД по Дагестану на запрос "Кавказского узла". В настоящее время Батыр Магомедов находится в розыске по "красному циркуляру" Интерпола, следует из данных на сайте Международной организации уголовной полиции.

Сегодня утром Батыр Магомедов был доставлен на границу с Россией, сообщил адвокат Гела Николаишвили. Он отметил, что Магомедов был лишь выдворен с территории Грузии, поэтому официальной передачи российским правоохранителей не было.

"По моей информации, сегодня утром его довезли до грузино-российской границе на КПП "Казбеги - Ларс" представители грузинского МВД и передали с рук на руки российским пограничникам. После этого никаких сведений о нем нет. У родственников нет связи с ним и информации, где он находится", - рассказал Николаишвили.

Адвокат призвал российских правозащитников найти информацию о судьбе Батыра Магомедова. "В Грузии никто не пришел к нам на помощь. Народный защитник Нино Ломджария обещала помочь, но никаких шагов не предприняла. Остается надеяться только на правозащитников и общественность в России, чтобы они проконтролировали, что Батыр Магомедов остался в живых, и его здоровью ничто не угрожает", - сказал Гела Николаишвили.

Он уточнил, что Магомедов провел в грузинской тюрьме четыре года - с 2016-го. Решение о его депортации принято на том основании что у Магомедова нет документов. "Тогда мы в суде потребовали, чтобы его депортировали бы в Турцию. Но нам и в этом отказали, указав на то, что у грузинской стороны нет основания для депортации в Турцию, поскольку нет оснований считать, что он там будет принят", - уточнил адвокат.

Батыр Магомедов был категорически против депортацию в Россию, поскольку считает возбужденное там уголовное дело необоснованным. "На суде мы представили свидетельства двух человек, которые подтвердили, что Батыр Магомедов во время совершения преступления, о котором идет речь, находился в Грузии. Однако суд проигнорировал эти свидетельства, поскольку придерживался той линии, что речь идет не об экстрадиции за преступление, а о простой депортации за незаконное пересечение границы", - рассказал Гела Николаишвили.

Суд требовал доказательств того, что Магомедову в России грозит опасность. "Мы предоставили суду информацию о том, что его родственники, два дяди, пропали - один 15 лет назад, другой пять, - и против этой семьи предвзятое отношение у правоохранительных органов России. Но и этот довод был отвергнут судом", - посетовал Николаишвили.

Адвокат считает, что суд должен был пересмотреть решение о депортации в связи с появлением имени Магомедова в базе Интерпола. "Следовало провести новое расследование, новые судебные разбирательства, чтобы выяснить, насколько законно выдавать Батыра Магомедова России, поскольку уже речь идет не о депортации, а об экстрадиции", - пояснил Гела Николаишвили.

По его мнению, новое разбирательство не состоялось по формальной причине. "Интерпол поместил заявление о поисках Батыра всего два или три дня назад. Грузинское правительство теперь будет придерживаться той линии, что оно не имело официального уведомления от Интерпола о том, что Батыр Магомедов находился в розыске. В противном случае, следовало бы просто-напросто сделать то, что нужно", - заключил Гела Николаишвили.