ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации 19 гражданам Грузии

26 марта 2019, 16:02

Европейский суд по правам человека присудил сегодня от 2000 до 15000 евро 19 гражданам Грузии, высланным из России в 2006 году.

"Кавказский узел" сообщал, что грузинские власти подали иск к России в ЕСПЧ 26 марта 2007 года. 3 июля 2014 года суд в Страсбурге признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека. 3 июля 2015 года Грузия потребовала от России 70,32 миллиона евро. 31 января 2019 года ЕСПЧ присудил 1,5 тысячи граждан Грузии по 10-15 тысяч евро компенсации. Общая сумма компенсаций составила 10 миллионов евро.

После "шпионского скандала" в сентябре 2006 года стали поступать сообщения о массовых проверках граждан Грузии в России. Тогда в Тбилиси и Батуми были задержаны шестеро российских военных, заподозренных в шпионаже. По данным грузинских погранслужб, с июля по сентябрь 2006 года из России было выслано более 260 граждан Грузии, а с октября 2006 года по январь 2007 года их число составило 2920 человек. Российская сторона утверждает, что массовой депортации не было, по каждому иммигранту принималось решение суда, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство РФ.

Европейский суд по правам человека завершил рассмотрение дела "Бердзенишвили и другие против России" об административных арестах и депортации грузинских граждан в октябре 2006 года. Судьи единогласно признали нарушение прав 19 человек, назначив им от 2000 до 15000 евро компенсации, сообщил на своем сайте ЕСПЧ.

По мнению суда, в случае с большинством депортированных были нарушены статьи Европейской конвенции, гарантирующие право на свободу и безопасность, запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, право на эффективные средства правовой защиты. Кроме того, большинство заявителей были задержаны полицией или сотрудниками иммиграционной службы и оштрафованы.

Все истцы сейчас проживают в Грузии. Интересы одного из депортированных в 2006 году человека, который уже умер, представлял его сын. Решение было принято, основываясь на январском вердикте суда о 10 миллионах евро компенсации, отмечается в пресс-релизе.

На сайте Минюста России, по состоянию на 16.02 мск 26 марта 2019 года, нет комментариев в отношении этого дела.