Территория детского сада. Фото Нины Тумановой для "Кавазского узла"

07 октября 2021, 18:56

14 детских садов закрыты в Тбилиси из-за коронавируса

Тбилисское агентство управления детскими садами отчиталось сегодня о приостановке работы 14 детских учреждений из-за COVID-19 у детей и персонала. Власти Грузии создали условия для вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет, сообщила представитель Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", с 13 сентября в Грузии возобновилась работа общественного транспорта. 4 октября школы вернулись к очной форме обучения.

В Тбилиси закрыты 14 детских садов в связи с распространением коронавируса, из них в пяти детских садах заболели воспитанники, в остальных COVID-19 выявлен у сотрудников. Детские сады были закрыты поэтапно, начиная с 4 октября, сообщило сегодня Тбилисское агентство управления детскими садами.

Власти Грузии разработали условия вакцинации подростков от 12 до 15 лет, сказала сегодня заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. На данном этапе в Грузии будут вакцинировать детей младше 16 лет, которые относятся к группе риска. Власти рекомендуют проходить вакцинацию только тем подросткам, у которых есть хронические заболевания, заявила Габуния.

Детям, которые часто выезжают за пределы Грузии, и уже получили первую дозу вакцины, рекомендовано сделать вторую дозу после возвращения в страну, добавила она.

За последние сутки в Грузии выявлено 2228 случаев заражения коронавирусом, 28 человек скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 626 058 человек, 9162 из них умерли, следует из сегодняшней информации на правительственном сайте StopCov.ge.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пандемия повлияла на настроения избирателей в Батуми", "Пандемия поставила под угрозу бизнес отельеров в Кобулети", "Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса от Красного Креста".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 октября 2021, 06:30

08 октября 2021, 05:47

  • Соратница Закаева объяснила свое желание вернуться в Чечню

    Бывший член правительства Ичкерии Рубати Мицаева назвала в качестве причины своего желания вернуться в Чечню стремление жить на родине среди своих родственников, и заявила, что перестала заниматься политикой. Возвращение Мицаевой не повлияет на правительство Ичкерии в изгнании, считает Руслан Кутаев. Это возвращение может быть выгодно Рамзану Кадырову, полагает Алексей Малашенко.

08 октября 2021, 04:49

08 октября 2021, 03:49

  • Многолюдные свадьбы и похороны запрещены в Адыгее на фоне распространения коронавируса

    С начала октября в республике зафиксирован 21 случай смерти от коронавируса, число заболевших вышло на плато и не снижается, в день диагноз подтверждается от 49 до 60 человек. При этом с февраля по июнь число таких случаев составляло от 10 до 15 человек. Власти Адыгеи запретили проводить массовые банкеты, свадьбы и похороны с 11 октября в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу.

08 октября 2021, 02:34

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи