14 детских садов закрыты в Тбилиси из-за коронавируса

07 октября 2021, 18:56

Тбилисское агентство управления детскими садами отчиталось сегодня о приостановке работы 14 детских учреждений из-за COVID-19 у детей и персонала. Власти Грузии создали условия для вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет, сообщила представитель Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", с 13 сентября в Грузии возобновилась работа общественного транспорта. 4 октября школы вернулись к очной форме обучения.

В Тбилиси закрыты 14 детских садов в связи с распространением коронавируса, из них в пяти детских садах заболели воспитанники, в остальных COVID-19 выявлен у сотрудников. Детские сады были закрыты поэтапно, начиная с 4 октября, сообщило сегодня Тбилисское агентство управления детскими садами.

Власти Грузии разработали условия вакцинации подростков от 12 до 15 лет, сказала сегодня заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. На данном этапе в Грузии будут вакцинировать детей младше 16 лет, которые относятся к группе риска. Власти рекомендуют проходить вакцинацию только тем подросткам, у которых есть хронические заболевания, заявила Габуния.

Детям, которые часто выезжают за пределы Грузии, и уже получили первую дозу вакцины, рекомендовано сделать вторую дозу после возвращения в страну, добавила она.

За последние сутки в Грузии выявлено 2228 случаев заражения коронавирусом, 28 человек скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 626 058 человек, 9162 из них умерли, следует из сегодняшней информации на правительственном сайте StopCov.ge.

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