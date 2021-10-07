Махачкалинцы игнорируют масочный режим вопреки угрозе новой волны COVID-19

07 октября 2021, 02:55

В магазинах, развлекательных центрах и маршрутках масочный режим не соблюдается, рассказали жители Махачкалы. Необходимости ужесточать ограничения пока нет, но следует обеспечить лекарствами пациентов больниц, указал руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября власти Дагестана объявили о решении сохранить требование об обязательном соблюдении мер профилактики по коронавирусу в учебных заведениях и организациях по обслуживанию населения. Они также продлили ограничения на проведения свадеб и ритуальных обрядов. Врачи ожидают в ближайшие несколько недель достижения в России пика заболеваемости коронавирусом, но в Дагестане пока наблюдается стабилизация эпидситуации по COVID-19, сообщила врио министра здравоохранения Дагестана Джавгарат Исаева.

Весной власти Дагестана поэтапно снимали ограничения, 18 мая было решено открыть банкетные залы. Однако в июне было закрыто на карантин село Урахи в Сергокалинском районе, причем региональный Минздрав счел причиной вспышки COVID-19 поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша. После этого оперштаб Дагестана запретил работу фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита и проведение массовых мероприятий. Жителям республики старше 65 лет предписали соблюдать самоизоляцию. с 21 июня власти Дагестана запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей в связи с резким ростом темпов заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Жители республики сочли запрет необоснованным.

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане стабильная, ухудшений нет, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минздрава республики.

По состоянию на 4 октября, в 57 медицинских организациях республики развернуто 2,5 тысяч коек для больных, свободными остаются чуть более 500, рассказала врио министра здравоохранения Дагестана Джавгарат Исаева на заседании Оперативного штаба под руководством врио главы республики Сергея Меликова. Из тех, кто лечится в стационарных условиях, в реанимации находятся 153 человека, семь – в крайне тяжелом состоянии, приводятся ее слова на сайте главы и правительства Дагестана.

Снижение заболеваемости позволило уменьшить число развернутых коек в 2,6 раза, а в учреждениях, где ранее лечили зараженных коронавирусом, полностью восстановлено оказание плановой медицинской помощи, сказал на совещании Сергей Меликов.

Эпидемиологическую ситуацию в Дагестане врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Дагестану Лариса Пантина назвала стабильной. Но и снижения заболеваемости не отмечается, добавила она. В среднем ежедневно регистрируется 116 случаев, неделей ранее этот показатель составлял 118, рассказала санитарный врач.

Она рекомендовала продлить соблюдение режима самоизоляции гражданам 65 лет и старше, а также тем, кто имеет хронические заболевания. Исключение составляют те, кто прошел вакцинацию, отметила Пантина. Она предложила усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий в организациях социальной сферы, принять меры по наращиванию темпов вакцинации против COVID-19 и гриппа, а при проведении официальных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, допускать граждан, перенесших заболевание, вакцинированных или имеющих отрицательный тест на COVID-19.

Масочный режим следует применять лишь в закрытых помещениях, где плотность пребывания людей достаточно высока, в том числе это касается общественного транспорта и торговых центров, предложил Меликов.

Главная проблема в борьбе с COVID-19 состоит в том, чтобы обеспечить заболевших необходимыми лекарствами, считает руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов.

«Третья волна в Дагестане пошла на спад, роста заболеваний уже не наблюдается. Вводить какие-то дополнительные ограничения или ужесточать имеющиеся, думаю, необходимости пока нет. Сейчас главное обеспечить препаратами и лечением тех, кто заболел. С этим большая проблема. Очень многие жалуются на то, что родным, находящимся в больнице, приходится за свой счет покупать дорогостоящие лекарства. Не во всех медучреждениях обеспечиваются препаратами пациенты», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство жители Дагестана не носят маски в общественных местах

Масочный режим в транспорте и в торговых залах соблюдают только единицы жителей Махачкалы, передал корреспондент «Кавказского узла». В крупном магазине электроники «05.ru» на входе установлен аппарат для дезинфекции рук, рядом с ним лежала коробка с бесплатными медицинскими масками. Но в самом магазине в масках был только персонал. Корреспондент «Кавказского узла» увидел только одного человека, кто взял маску и надел ее при входе.

В торгово-развлекательном центре «Миркато» в масках находилось только четыре человека, несмотря на наклеенное на дверях центра предупреждение, запрещающее вход без маски.

В городском общественном транспорте маски практически никто не носит, отметил житель Махачкалы Магомед. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что постоянно ходил в ней, но в последнее время просто носит ее с собой. Уже все позабыли о требовании об обязательном ношении масок, хотя иногда и проводятся рейды. Видел, как пару недель назад силовики остановили маршрутку и высадили двоих парней из-за отсутствия масок. Но это скорее было для вида, потому что внутрь «Газели» они даже не посмотрели. Высадили только тех, кто был ближе к выходу», - рассказал Магомед.

Куда более строго за масочным режимом следят на автостанциях, отметил махачкалинец Мурад. «На «Южной» автостанции при входе у рамок с металлоискателем сидит женщина, которая следит за тем, чтобы были все в масках. Запретить зайти она не может, но предупреждает, что могут подойти сотрудники полиции. Если с собой масок нет, то можно купить у нее. Стоит где-то 10-15 рублей. Но некоторые сняли маски, как только машина тронулась», - уточнил он.

Свадебные торжества стали скромнее из-за ограничений

Проведение традиционных пышных свадеб в банкетных залах с приглашением большого числа гостей все еще под запретом в Дагестане. Родители проводят своим детям небольшие торжества, или же выезжают в районы, чтобы сыграть свадьбу в селе, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Житель Махачкалы рассказал, что его сын еще два года назад засватал невесту, свадьбу они собирались играть в 2020 году. Заранее договорились с банкетным залом, но после начала пандемии перенесли свадьбу на следующий год (2021), отметил он.

«Мы надеялись, что за год уже все утихнет, болезнь сойдет на нет, и снова вернется обычная жизнь. Но, этого не произошло. Опять откладывать свадьбу не стали. Сначала искали банкетные залы с летней площадкой, но их было мало, был еще один вариант, но это было за пределами города. Пришлось звать родственников в небольшое кафе и значительно сократить число гостей. В списке приглашенных оставили только самых близких, примерно 150-170 человек», - рассказал глава семейства, женивший сына в конце лета.

Выходцы из Кулинского района решили сыграть свадьбу в родном селе, опасаясь, что гостей разгонят после начала церемонии, рассказала жительница Каспийска, побывавшая на свадьбе в сентябре. «Жених переехал в Краснодар, но он решил жениться на дагестанке из Махачкалы... В итоге поехали в село и сделали совместную свадьбу. У родителей жениха двор маленький и поэтому под шатром в сельском парке сыграли. Украсили все красиво, подготовились. Все прошло шумно, весело и было много народу», - рассказала она.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались 10 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2 555. За сутки подтверждены 117 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 52 566, следует из информации, опубликованной 6 октября сентября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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