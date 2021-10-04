Участники митинга в Абхазии потребовали отставки главы МВД

04 октября 2021, 16:17

Силовики, избившие ветеранов в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились, констатировали сегодня участники совещания в парламенте Абхазии. Совещание прошло на фоне митинга с требованием немедленной отставки главы МВД.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания отстранил Дмитрия Дбара от должности главы МВД на время расследования двух инцидентов со стрельбой, в которой подозреваются депутаты парламента, и распорядился усилить безопасность у правительственных зданий.

Вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной Махаджиров в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из боевого пистолета Glock, отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся, сообщило 1 октября МВД. Депутат Алмасхан Ардзинба сделал около 20 выстрелов из автомата Калашникова у здания МВД Республики Абхазия, сообщило ведомство 1 октября.

Участники митинга добиваются отставки главы МВД

Общественная организация "Аруаа" 3 октября призвала всех прийти сегодня на митинг протеста к зданию парламента в связи с избиением ветеранов в Сухуме. Сотрудники правоохранительных органов оцепили по периметру комплекс правительственных зданий на Набережной Махаджиров, проинформировало "Апсныпресс".



Собравшиеся сегодня у здания парламента потребовали отставки главы МВД. К ним вышел вице-президент Абхазии Бадра Гунба, он призвал дождаться итогов проверки Генпрокуратуры. Гунба отметил, что руководство страны ценит и уважает достижения ветеранов войны, свидетельство этому отстранение министра внутренних дел республики на время проведения разбирательства. Митингующие отметили, что представители села Адзюбжа, которые встретились сегодня с президентом, недовольны итогами встречи и настаивают на немедленной отставке министра и его заместителей, некоторые из жителей села также требуют заключить силовиков под стражу, сообщило издание.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба призвал решить вопрос согласно закону и не накалять обстановку. Митингующие возразили, что закон нарушили сотрудники правоохранительных органов, которые избили ветеранов войны. Собравшиеся у здания парламента жители Абхазии также выразили возмущение тем, что с тех пор, как произошел инцидент, никто из руководства страны не навестил ветеранов и не поинтересовался состоянием их здоровья, сообщило издание.

Участники митинга разошлись после обращения жителя ветерана Гиви Допуа, который принимал участие во встрече с президентом Абхазии. Он отметил, что люди снова придут к парламенту 11 октября, чтобы узнать у депутатов, как решился вопрос, сообщил "Спутник Абхазия".

Депутаты парламента Абхазии потребовали извинений от силовиков

Парламент Абхазии провел сегодня рабочее совещание по инциденту с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции. После стрельбы на набережной возникла драка с участием депутата, силовиков и ветеранов войны, рассказали депутаты.

Силовики отреагировали на стрельбу в воздух массовым избиением ветеранов, заявил депутат Дмитрий Ардзинба. "Ветераны войны решили отпраздновать день Победы, но случился вопиющий факт, который останется в нашей памяти. Я не хочу кого-то оправдывать и защищать. Мы празднуем каждый по своему, кто-то стреляет, как это случилось на набережной. Если даже это там произошло, 28 лет стрельба не прекращалась. Никогда не было и надеюсь, что больше никогда не будет такого, чтобы ветеранов избивали", - привело его слова "Апсныпресс".

Перед ветеранами, пострадавшими от действий силовиков, никто не извинился, подчеркнул депутат Гиви Кварчия. "Ветераны, инвалиды войны были избиты и брошены на месте. После нашего заседания (1 октября – прим. "Кавказского узла") никто не извинился перед ними. Им предложили лечение. Это циничный поступок. До сих пор не возбуждено уголовное дело, не определена мера пресечения в отношении тех, кто избил ветеранов. Все депутаты должны выразить отношение к действиям правоохранительных органов. Мы должны положить конец рукоприкладству со стороны правоохранительных органов", - процитировало его издание.

Один из участников событий, депутат Гарри Кокая, принес извинения за стрельбу на набережной."Я не должен был так поступать, на эмоциях совершил эти действия. Я не собираюсь прикрываться неприкосновенностью. Сотрудничаю с органами дознания, даю показания. Но ветераны оскорблены, они физически не так сильны, как 30 лет назад, когда они защищали нашу страну. Власти усугубили этот конфликт, вместо того, чтобы сгладить", - приводятся в сообщении его слова.

Поговорить с представителями фамилий, которые оказались вовлечены в конфликт, предложил депутат Рауль Лолуа. "Если нужно, мы примем удар на себя. Поедем в Адзюбжу, поедем к ветеранам, сделаем что-то для того, чтобы ситуация не усугубилась. Мы призываем Генпрокуратуру честно и объективно разрешить конфликт", - сказал он.

Генеральный прокурор Адгур Агрба рассказал депутатам, что в конфликте на набережной принимали участие 16 человек. "Со стороны ветеранов войны вместе с Гарри Кокая было 11 человек, со стороны МВД 5 человек. Это первые, кто подошел. У нас есть записи из камер видеонаблюдения", - заявил он. Прокурор пообещал дать правовую оценку событиям в Сухуме на протяжении 15 дней, сообщило издание.

Бжания призвал не политизировать инцидент с силовиками

Жители села Адзюжба, односельчане Гарри Кокая, пострадали в результате инцидента с силовиками вечером 30 сентября на сходе жителей села приняли обращение к президенту страны, спикеру парламента, генпрокурору и главе службы госбезопасности. Они потребовали отстранить министра МВД и его заместителей, а также всех сотрудников, причастных к избиению ветеранов, возбудить уголовные дела и немедленно произвести арест напавши на ветеранов "в целях их же безопасности". "В случае отсутствия реакции или попытки нивелировать имевшие место события и ответственность министра внутренних дел со стороны президента и парламента "оставляем за собой право действовать в соответствии с абхазскими традициями и законами", - процитировало обращение жителей села 1 октября "Апсадгьыл Инфо".

Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня встретился с представителями села Адзюбжа.От имени пришедших выступил ветеран войны Гиви Допуа. "Это было кощунством - избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никакие меры. Я такого в своем государстве не ожидал", – приводятся его слова на сайте главы Абхазии. Он также отметил, что есть попытки политизировать ситуацию. "Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам", - заявил Допуа.

Президент сообщил, что прокуратура проводит проверку. "У меня, как у президента, нет другого института, кому я должен довериться, в данном случае кроме прокуратуры", – сказал Аслан Бжания. "Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос", – приводятся слова Бжании в сообщении. Президент также подчеркнул, что "это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать".