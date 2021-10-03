Глава МВД Абхазии отстранен от должности после стрельбы в Сухуме

03 октября 2021, 18:05

Президент Абхазии Аслан Бжания отстранил Дмитрия Дбара от должности главы МВД на время расследования двух инцидентов со стрельбой, в которой подозреваются депутаты парламента, и распорядился усилить безопасность у правительственных зданий.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября парламент Абхазии провел экстренное заседание в связи со стрельбой в Сухуме. Депутаты обсудили проект постановления об отстранении Дмитрия Дбара от должности главы МВД, но он не набрал нужного количества голосов.

Вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной Махаджиров в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из боевого пистолета Glock, отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся, сообщило 1 октября МВД.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар на совещании в администрации президента попросил на время следствия отстранить его от должности. "Чтобы люди не думали, что я как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности", - приводит сегодня его слова "Апсныпресс".

Президент Аслан Бжания удовлетворил просьбу Дбара. Врио министра назначен замглавы ведомства Руслан Ажиба.

Генпрокурор Абхазии Дамир Квициния на этом же совещании поддержал инициативу Дмитрия Дбара и отчитался о проверке, которую проводит генпрокуратура. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначен ряд экспертиз", - цитирует Квицинию агентство.

Гарри Кокая был избран депутатом парламента по Кындыгскому избирательному округу в июле 2020 года, в ходе довыборов в Народное собрание. За него проголосовали 70,3% избирателей.

О начале проверки генпрокуратура сообщила 2 октября на своем сайте. В публикации приводятся сведения и о другом инциденте со стрельбой, в котором, по предварительным данным, участвовал депутат парламента.

"Прокуратурой города Сухум проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания министерства внутренних дел, имевшего место 30 сентября 2021 года примерно в 00:10 в городе Сухум по ул.Академика Марра. По предварительным данным оперативных служб, выстрелы произведены депутатом Народного собрания Республики Абхазия Ардзинба Алмасханом Зурабовичем, подъехавшим на служебном транспортном средстве", - говорится в сообщении.

По версии МВД, Алмасхан Ардзинба стрелял в воздух из автомата Калашникова. "Имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка, и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции «Калашникова» предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба А.З. произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В ходе производства осмотра места происшествия [...] обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз", - говорится в сообщении, размещенном 1 октября на сайте МВД Абхазии.

Аслан Бжания распорядился усилить 4 сентября безопасность у комплекса правительственных зданий. "Завтра будет заседание парламента. Необходимо сделать так, чтобы уважаемые депутаты имели возможность работать в спокойном режиме. [...] В связи с этим начальнику ГСО (госслужбы охраны) и другим руководителям правоохранительных органов обеспечить необходимые меры безопасности – выставить соответствующее количество личного состава и принять другие необходимые меры", - цитирует сегодня Бжанию "Sputnik-Абхазия".

Бжания также призвал руководителей общественных партий, движений и граждан воздержаться от политических акций и несанкционированных митингов "на период проведения процессуальных действий".

Ранее организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" призвала ветеранов войны и общественность прийти 4 октября на протестный митинг около здания парламента в связи с инцидентом на набережной, сообщает агентство.