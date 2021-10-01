Парламент Абхазии отказался отстранять от должности главу МВД

01 октября 2021, 21:20

Абхазские парламентарии провели экстренное заседание в связи со стрельбой в Сухуме. Проект постановления об отстранении от должности министра внутренних дел не набрал нужного количества голосов.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября депутат парламента Абхазии Гарри Кокая совершил пять выстрелов в воздух из пистолета на набережной Сухума. Он отказался отдать пистолет сотрудникам полиции и скрылся, сообщило сегодня МВД Абхазии. Недовольные этим односельчане депутата провели сегодня сход и намерены обратиться к президенту Абхазии, рассказал глава села.

Сегодня парламент Абхазии провел экстренное заседание, посвященное инциденту в Сухуме - оно продолжалось три часа. Был подготовлен текст проекта постановления, в соответствии с которым генеральный прокурор совместно с председателем СГБ должны были до 7 октября провести следственные действия. Президенту Армении предлагалось на время следственных действий отстранить от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара и его двух заместителей. Однако проект постановления принят не был. За проголосовали 17 депутатов, два против, еще двое воздержались, передало "Апсны-пресс".

Еще перед началом заседания у здания Народного Собрания собрались протестующие. Нескольких из них пустили в зал, хотя журналистов попросили выйти. Активисты не расходились до конца заседания, сообщил "Sputnik Абхазия".

Гарри Кокая был избран депутатом парламента по Кындыгскому избирательному округу в июле 2020 года, в ходе довыборов в Народное собрание. За него проголосовали 70,3% избирателей.