Парламент Абхазии. Скриншот https://eadaily.com/ru/news/2019/12/26/parlament-abhazii-ne-prinyal-byudzhet-na-2020-god

01 октября 2021, 21:20

Парламент Абхазии отказался отстранять от должности главу МВД

Абхазские парламентарии провели экстренное заседание в связи со стрельбой в Сухуме. Проект постановления об отстранении от должности министра внутренних дел не набрал нужного количества голосов.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября депутат парламента Абхазии Гарри Кокая совершил пять выстрелов в воздух из пистолета на набережной Сухума. Он отказался отдать пистолет сотрудникам полиции и скрылся, сообщило сегодня МВД Абхазии. Недовольные этим односельчане депутата провели сегодня сход и намерены обратиться к президенту Абхазии, рассказал глава села.

Протестующие у здания парламента Абхазии. 1 октября 2021 года. Стоп-кадр видео https://web.telegram.org/z/#-1348418284Сегодня парламент Абхазии провел экстренное заседание, посвященное инциденту в Сухуме - оно продолжалось три часа. Был подготовлен текст проекта постановления, в соответствии с которым генеральный прокурор совместно с председателем СГБ должны были до 7 октября провести следственные действия. Президенту Армении предлагалось на время следственных действий отстранить от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара и его двух заместителей. Однако проект постановления принят не был. За проголосовали 17 депутатов, два против, еще двое воздержались, передало "Апсны-пресс".

Еще перед началом заседания у здания Народного Собрания собрались протестующие. Нескольких из них пустили в зал, хотя журналистов попросили выйти. Активисты не расходились до конца заседания, сообщил "Sputnik Абхазия".

Гарри Кокая был избран депутатом парламента по Кындыгскому избирательному округу в июле 2020 года, в ходе довыборов в Народное собрание. За него проголосовали 70,3% избирателей.

Примечание:

"Журналисты сочли арест Авидзбы возможностью для укрепления позиций Бжании", "Продлен арест обвиняемому по делу об убийстве у сухумского ресторана", "Абхазский министр объявлен в розыск по делу о многомиллионном мошенничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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