Адвокат счел вялой реакцию правоохранителей на избиение туриста в Абхазии

24 сентября 2021, 22:10

Абхазские следователи не опрашивали российского туриста Артема Русских, избитого силовиками в Абхазии, а российские правоохранители даже не завершили доследственную проверку, указал юридический представитель потерпевшего. Выбивание показаний является стандартной практикой силовиков в Абхазии, указала журналистка Изида Чания.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае житель Санкт-Петербурга Артем Русских рассказал, что вернулся с отдыха из Абхазии с переломами ребер и гематомами. По его словам, местные силовики, заподозрив туриста в связи с наркоторговцами, избивали его, грозили изнасиловать, подвешивали на дереве и топили в горной реке. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении трех силовиков, они отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Обвинение не просило суд об аресте милиционеров

После возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников абхазской милиции представители правоохранительных органов Абхазии не обращались к пострадавшему, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Попков, представляющий интересы Артема Русских. Он считает, что реакции со стороны прокуратуры Абхазии и не последует, и уже обратился в российские правоохранительные органы.

"Мы, помимо Генпрокуратуры Абхазии, писали в Генпрокуратуру России и в Следственный комитет России, а также по месту жительства Артема в следственное управление. Бумажки ходили там, опрашивали ребят дважды в Питере. Один раз опрашивали полицейские оперативники. Они сказали, что проводят проверку, но даже не доследственную. Второй раз опрашивали их в Следственном комитете по Выборгскому району, брали подробные объяснения", – сообщил Попков.

Сегодня он получил письмо из Следственного комитета России, в котором сообщается, что было принято решение о доследственной проверке по заявлению о преступлении. "Если на территории Абхазии не привлекают преступников к ответственности, то наши российские власти могут привлечь их к ответственности сами – это с 2014 года установлено. Поэтому мы и обратились в российские правоохранительные органы, но пока реакция достаточно вялая. Более эффективная реакция последовала от товарищей из Абхазии, на удивление. Но опять же, информация об этом у нас из пресс-релиза Генпрокуратуры Республики Абхазия и из сообщений СМИ, с нами они не общались и не общаются", – рассказал Александр Попков.

Если сотрудники Генпрокуратуры Абхазии не выйдут на связь, то представители Русских сами будут обращаться в ведомство, указал адвокат.

В Генпрокуратуре Абхазии сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники милиции были отстранены от занимаемых должностей, при этом с ходатайством о мере пресечения в отношении бывших сотрудников милиции они в суд не обращались. Обвинения им пока не предъявлены.

Артем Русских пожаловался на психологическое состояние

Сам Артем Русских рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что все травмы уже зажили. Психологическое состояние также было удовлетворительным, но с наступлением осени и новостью об уголовном деле снова появилась тревожность. "Осознание того факта, что это произошло на самом деле и просто забылось на время лета. Иногда наваливаются обрывками воспоминания той ночи: утопление, избиения, выстрелы рядом с лицом. Со временем, вероятно, станет проще, но насовсем вряд ли забудется когда-либо", – отметил Русских.

Он подчеркнул, что добивался, прежде всего, огласки своей истории, надеясь, что это помешает повторению подобных инцидентов. Так, друзья Артема Русских, по его словам, после произошедшего отменили поездку в Абхазию.

"Что касается официального дела, не знаю даже, какого итога бы хотелось. С одной стороны, преступники должны сидеть в тюрьме, с другой – не уверен, что кто-то из этих "милиционеров" почувствовал хоть какое-то раскаяние. Мне кажется, что сейчас при возбуждении дела они сожалеют только о том, что не застрелили меня где-нибудь в лесу", – предположил Русских.

Он добавил, что после возбуждения уголовного дела никаких угроз в его адрес не поступало. "Несколько дней после первой публикации в "Медиазоне" (от 24 мая 2021 года. – Прим. "Кавказского узла") стал постоянно замечать автомобили с абхазскими номерами, и было страшно, но скорее всего, это были просто навязчивые мысли", – заключил Русских.

Журналистка скептически отнеслась к перспективам расследования

Главный редактор абхазской газеты "Нужная" Изида Чания считает, что на самом деле сотрудники милиции рассчитывали улучшить показатели своей работы, выбив признания из случайного человека. "Они увидели его гуляющим в районе Мамзышхи и предположили, что он закладки делает. Но там ведь ничего не было доказано по поводу закладок. Они не возбудили никакого уголовного дела. Если там были закладки, то они должны были возбудить уголовное дело. Они просто вымогали у него деньги, как я понимаю", – сказала Чания корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, выбивание нужных показаний – распространенная практика в работе абхазской милиции. "Они их (свидетелей. – Прим. "Кавказского узла") бьют, пока те не дают правдивые или неправдивые показания. Либо они бьют самих задержанных до тех пор, пока они не признаются. У них никакой другой доказательной базы никогда на судах не бывает. При этом их не останавливает, что это граждане другой страны. Если это действительно закладчик, то после запугиваний либо денег даст, либо признается. Кто не признается, таких бьют", – рассказала Чания.

Журналистка считает, что это не редкие случаи, а скорее система, и привела в пример недавнюю смерть 25-летнего Анри Атейба от побоев в Гагрском РОВД. По официальной версии, он скончался после попытки суицида в КПЗ. Чания связывает столь позднюю реакцию на заявление Артема Русских с тем, что прокуратура России направила обращение в прокуратуру Абхазии, на которое она не могла не отреагировать.

"Наказания, конечно, не будет. Сотрудников милиции отстранят от работы на какое-то время, а потом восстановят. В этом не заинтересована ни Россия, ни Абхазия – судьбы частных людей их не интересуют. По-хорошему, российское посольство должно было к этому активно подключиться. Может быть, подключилось, но никаких заявлений нигде не прозвучало, должен был омбудсмен подключиться", – отметила Изида Чания.

Артему Русских необходимо самому добиваться наказания для сотрудников милиции, обращаться в Генпрокуратуру Абхазии, заставлять их работать, настаивать – тогда органы будут реагировать, заключила Чания.