18 июля 2021, 21:02

МВД Абхазии отчиталось о задержании подозреваемого в двойном убийстве

Житель села Ачандара Гудаутского района подозревается в убийстве двух человек в Сухуме, сообщило сегодня МВД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля после перестрелки в Сухуме три человека были доставлены в Центральную республиканскую больницу. Двое раненых, Руслан Гудалия и Беслан Дзиба, скончались. Третий, Аслан Зухба, который, по словам очевидцев, был обычным прохожим, получил два ранения. Минздрав Абхазии отчитался сегодня, что состояние раненого улучшилось, он переведен в обычную палату

Задержан подозреваемый в совершении убийства в Сухуме 17 июля, проинформировало сегодня МВД Абхазии. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по подозрению в совершении убийства у дома №8 по улице 30 сентября в "Новом районе"  Сухума задержан 42-летний житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Гудалия, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в убийстве Кемала Ардзинбы", "Продлен арест обвиняемому по делу об убийстве у сухумского ресторана", "Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы".

Автор: "Кавказский узел"

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