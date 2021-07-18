МВД Абхазии отчиталось о задержании подозреваемого в двойном убийстве

18 июля 2021, 21:02

Житель села Ачандара Гудаутского района подозревается в убийстве двух человек в Сухуме, сообщило сегодня МВД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля после перестрелки в Сухуме три человека были доставлены в Центральную республиканскую больницу. Двое раненых, Руслан Гудалия и Беслан Дзиба, скончались. Третий, Аслан Зухба, который, по словам очевидцев, был обычным прохожим, получил два ранения. Минздрав Абхазии отчитался сегодня, что состояние раненого улучшилось, он переведен в обычную палату.

Задержан подозреваемый в совершении убийства в Сухуме 17 июля, проинформировало сегодня МВД Абхазии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по подозрению в совершении убийства у дома №8 по улице 30 сентября в "Новом районе" Сухума задержан 42-летний житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Гудалия, говорится в сообщении на сайте ведомства.