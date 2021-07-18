Улучшилось состояние раненного при перестрелке в Сухуме

18 июля 2021, 16:14

Аслан Зухба, получивший два ранения во время перестрелки в Сухуме, после операции переведен из реанимации в обычную палату.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля после перестрелки в Сухуме три человека были доставлены в Центральную республиканскую больницу. Двое раненых, Руслан Гудалия и Беслан Дзиба, скончались, третий, Аслан Зухба, находится в реанимации, сообщило МВД Абхазии. По словам очевидцев, тот раненый, который выжил, был случайным прохожим.

Врачи оценивают послеоперационное состояние Аслана Зухбы как средней степени тяжести, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава Абхазии. "Пострадавшему была проведена операция. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Он остается в условиях стационара в Центральной республиканской больнице, и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".

Аслан Зухба переведен из реанимации в обычную палату, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы МВД Абхазии. По его словам, Зухба получил два огнестрельных ранения, информирует "Sputnik Абхазия".

Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой, уточняет издание.