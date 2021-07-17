Три человека стали жертвами перестрелки в Сухуме

17 июля 2021, 23:13

Двое раненных в перестрелке скончались в больнице, еще один находится в реанимации, сообщило МВД Абхазии. Источник связал инцидент с убийством племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы.

Перестрелка произошла сегодня около 19.54 мск в "Новом районе" Сухума. Огнестрельные ранения получили трое, всех их доставили в Центральную Республиканскую больницу. Двое раненых - Руслан Гудалия и Беслан Дзиба - скончались. Третий, Аслан Зухба, находится в реанимации, врачи борются за его жизнь, сообщило МВД Абхазии.

Глава МВД Дмитрий Дбар распорядился поднять по тревоге личный состав ведомства, объявлен план-перехват, говорится в сообщении на сайте МВД Абхазии.

По словам очевидцев, тот раненый, что выжил, был случайным прохожим, передал "Sputnik Абхазия".

Источник заявил, что перестрелка связана с убийством в Сухуме 18 мая племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы, сообщила "Газета.ru".

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 мая в Сухуме люди в масках произвели три выстрела в племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбу, после чего он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты отметили, что Кемал Ардзинба имел контакты с криминальной средой, но политических амбиций у него не было. 20 мая был задержан первый подозреваемый - 29-летний житель Сухума Батал Пилия. Отец задержанного до 2021 года занимал пост заместителя министра обороны, а сам Батал Пилия неоднократно привлекался к уголовной ответственности.