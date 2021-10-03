03 октября 2021, 01:20
Интернат-долгострой сдан в дагестанском селе
Строительство школы-интерната, который открылся в селе Уркарах Дахадаевского района, началось в 2011 году.
В селе Уркарах Дахадаевского района местные власти 2 октября открыли интернат на 50 мест.
Интернат построен в рамках реализации республиканской инвестиционной программы, его сметная стоимость составила 193 миллиона рублей. Общежитие при школе рассчитано на воспитанников малокомплектных школ и детей из малоимущих семей. Основное направление работы школы - спортивное, сообщают "Рутульские новости".
Открытие интерната-долгостроя состоялась в рамках празднования 90-летия Дахадаевского района, на нем присутствовал председатель правительства Дагестана, пишет ТАСС.
"Меры по борьбе с COVID-19 осложнили работу школ в Дагестане", "Власти отреагировали на отказ жителей дагестанского села вести детей в школу", "Жители Дагестана пожаловались на нехватку учебников в школах".
Автор: "Кавказский узел"
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