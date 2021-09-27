Кадр из сериала The Last of Us. Скриншот сообщения https://twitter.com/HBO/status/1442292912541376512

27 сентября 2021, 13:59

Кадр из сериала The Last of Us опубликован после съемок режиссера Балагова

Компания HBO впервые опубликовала кадр из сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us, пилотная серия которого снята режиссером из Кабардино-Балкарии Кантемиром Балаговым.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Кантемир Балагов объявил о завершении съемок пилотной серии сериала The Last of Us. Молодой режиссер из Кабардино-Балкарии назвал работу над этим сериалом осуществлением мечты.

Сериал The Last of Us – культовая франшиза по мотивам одноименной игры для PlayStation. В январе агрегатор оценок Metacritic назвал эту игру лучшей игрой года. Изначально планировалось, что пилотную серию будет снимать режиссер "Чернобыля" Йохан Ренк, однако американская компания HBO доверила эту работу Кантимеру Балагову. Балагов и сам фанат этой игры, а эстетика его фильмов отвечает сюжету, отмечали геймеры. Однако поклонники творчества Балагова выразили опасения, что картина будет испорчена навязчивой пропагандой идей феминизма и мультикультурализма.

Сегодня HBO впервые обнародовала на своей странице в Twitter кадр из сериала. "The Last of Us сейчас в производстве", - указано в публикации. Там упомянуты лишь имена шоураннера проекта Крэйга Мэйзина и Нила Дракманна — креативного директора Naughty Dog, компании-разработчика оригинальной игры. Имя режиссера не указано.

Стоп-кадр из сериала The Last of Us, https://twitter.com/HBO/status/1442292912541376512Кадр, представленный HBO, похож на скриншот из игры, по мотивам которой и снят сериал, отмечается в публикации "Медузы". В кадре изображены со спины два главных героя: девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля соответственно. На заднем плане видны обломки разбившегося самолета.

Кантемир Балагов, наряду с режиссерами из Кабардино-Балкарии Владимиром Битоковым и Кирой Коваленко, является учеником мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Работы учеников Сокурова неоднократно получали награды на кинофестивалях. Фильм Кантемира Балагова "Дылда" попал в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар" и получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Сам Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Кантемир Балагов  был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016", отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о режиссере.

Примечание:

"Зрители в Северной Осетии сочли актуальным фильм "Разжимая кулаки"", "Названы победители 32-го "Кинотавра"", "Фильм о фальсификациях на выборах получил награду кинофестиваля в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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