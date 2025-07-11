Житель Баксана получил срок за неявку в часть

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к году колонии Башира Нырова из Баксана, отсутствовавшего в части около трех недель.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии Башир Ныров признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК России 1 , сообщила 10 июля пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

Как установил суд, 28 февраля Ныров без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть. 19 марта он добровольно пришел в военный следственный отдел, сообщив, что с 28 февраля был дома в Баксане и проводил время по своему усмотрению.

В суде Башир Ныров высказал сожаление о содеянном. Военнослужащему назначено реальное лишение свободы - год колонии общего режима. После оглашения приговора Ныров был взят под стражу и отправлен в СИЗО. Дело Нырова поступило в суд 3 июля и было рассмотрено за одно заседание, следует из карточки дела на сайте суда.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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