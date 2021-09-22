Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 сентября 2021, 14:55

Кубанский следователь помещен под домашний арест по делу о взятке

Следователь из Краснодара после проведения проверки требовал у предпринимателя 3 миллиона рублей за то, чтобы квалифицировать дело по менее тяжкой статье. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, однако в момент передачи денег следователь скрылся, а затем сам явился с повинной, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере расследуется в отношении бывшего следователя ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

По версии следствия, подозреваемый проводил доследственную проверку в отношении местного жителя, в ходе которой получил сведения о  реализации поддельной табачной продукции и акцизных марок. В июле следователь предложил предпринимателю  передать ему 3 миллиона рублей за квалификацию его действий по менее тяжкой статье в случае возбуждения уголовного дела. Об этом бизнесмен сообщил в правоохранительные органы. 6 сентября следователь встретился с предпринимателем и получил от него  деньги, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю на своем сайте.

В момент передачи  денег спецслужбы должны были задержать получателя взятки, но ему удалось скрыться  на иномарке своего отца. Автомобиль вскоре нашли на территории одного из вузов. Спустя некоторое время 32-летний мужчина сам сдался специалистам краевого СКР, сообщил сегодня "Блокнот-Краснодар".

Подозреваемый помещен под домашний арест, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следствие.

Часть 6 статьи 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что замначальника информационного центра главка МВД по Кубани предложил родственникам подозреваемых по делу о наркотиках передать через него взятку в 40 млн рублей и был задержан при получении части этой суммы, сообщило 10 сентября региональное управление Следкома.

Примечание:

"Инспектор таможни в Адлере получил условный срок за взятку", "Кубань стала лидером рейтинга Генпрокуратуры по числу взяток", "Арестован глава департамента архитектуры Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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