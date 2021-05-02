Арестован глава департамента архитектуры Сочи

02 мая 2021, 20:38

Суд отправил под стражу главу департамента архитектуры Сочи, задержанного по делу о многомиллионной взятке.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители задержали директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его знакомого, которым глава стройфирмы передал 20 миллионов рублей. Эти деньги являются частью многомиллионной взятки, которую требовали от бизнесмена за разрешение построить апартаментный комплекс в Адлерском районе, полагают следователи.

Суд арестовал бывшего директора Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России) и его знакомого по обвинению в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, осенью 2020 года генеральный директор строительной организации сообщил своему знакомому о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Подозреваемый предложил за взятку в сумме 75 миллионов рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа бизнесмену обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным. Директор строительной организации согласился и в ноябре-декабре 2020 года передал посреднику часть суммы в 3 миллиона 750 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля при передачи второй части взятки в 20 миллионов рублей чиновник и его знакомый были задержаны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Директор департамента архитектуры Сочи Сергей Добромыслов отправлен в отставку после возбуждения уголовного дела о взят, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. "Сергей Добромыслов уволен с занимаемой должности. Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в рамках своих полномочий оказывает все необходимое содействие в работе правоохранительных органов",— проинформировало 1 мая агентство.

На сайте администрации Сочи и.о. департамента архитектуры и градостроительства значится Михаил Петухов.

Комментариев подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Часть 6 статьи 290 предусматривает до 15 лет лишения свободы, часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России - до 12 лет лишения свободы.