Нальчане безразлично отнеслись к выборам в горсовет

16 сентября 2021, 21:49

Жители Нальчика не интересуются городскими выборами и не знают своих депутатов, так как не считают местный совет самостоятельным органом власти, указали глава регионального отделения "Яблока" и гендиректор республиканской общественной организации "Народный контроль".

Как писал "Кавказский узел", на выборах депутатов Госдумы кандидаты от Кабардино-Балкарии включены в избирательные списки семи партий. По одномандатному округу от Кабардино-Балкарии за место в Госдуме борются выдвиженцы "Яблока", ЛДПР, КПРФ, партий "Родина", "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" и "Единой России".

С 17 по 19 сентября в Кабардино-Балкарии наряду с выборами в Государственную Думу пройдут также выборы в советы местного самоуправления 122 населенных пунктов. В соответствии с уставом города Нальчика, выборы в местное самоуправление проходят по партийным спискам. В городских выборах участвуют четыре партии: «Справедливая Россия – Патриоты - За правду», «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. На 33 депутатских места в горсовете претендуют 173 кандидата. Из них 41 представляют партию «Справедливая Россия», 56 – «Единую Россию», 35 – КПРФ и 41 –ЛДПР.

Кандидаты в депутаты от «Единой России» отбирались в результате внутрипартийного голосования, проведенного в мае 2021 года. Кандидаты от других партий отбирались на конференциях. В списке от ЛДПР в Совет местного самоуправления под номером один значится лидер партии Владимир Жириновский.

Никакой агитации перед местными выборами в Нальчике не было, сообщил руководитель местного отделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов. "По Нальчику нет никаких билбордов, плакатов, листовок, не было также публикаций в СМИ, передач по телевидению, освещающих местные выборы", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

У нальчан нет интереса к местным выборам, констатировал Кучмезов. "Они как бы остались в тени выборов в Государственную думу. Кроме того, народ считает, что депутаты местных органов власти не принимают никаких самостоятельных решений, а голосуют за решения, которые принимаются администрациями поселений", - пояснил Хаким Кучмезов.

По мнению руководителя общественной организации "Кабардино-Балкарский республиканский народный контроль" Владимира Тумова, который баллотируется в местное самоуправление Нальчика по спискам партии «Единая Россия» и по результатам праймериз имеет высокий рейтинг, "из местных депутатов люди мало кого знают". "Спросишь, кто ваш депутат - вам не ответят", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Выборы в Нальчике пройдут на 101 избирательных участках. Они, как и по всей стране, пройдут 17, 18 и 19 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".