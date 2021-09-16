Политики оценили агитационную кампанию на Ставрополье

16 сентября 2021, 06:46

Агиткампания на выборах в думу Ставропольского края проходит спокойно, пока случаев нечестной конкуренции не было, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители партий. Агитация в регионе идет вяло и сводится к распространению листовок и установке билбордов, отметили аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", на Ставрополье в сентябре, одновременно с выборами депутатов Госдумы, пройдут выборы депутатов краевой думы и представительных органов в пяти городах края — Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске. Жители края рассказали, что ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий. Исход выборов в краевую думу достаточно предсказуем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, основная борьба идет между крупными партиями, кандидаты от которых побеждают из года в год.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Где, кого и как будут выбирать в эти дни в южных регионах страны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

В Избирательную комиссию Ставропольского края документы для выдвижения краевого списка кандидатов по единому избирательному округу представили восемь избирательных объединений (400 кандидатов), говорится в ответе на запрос "Кавказского узла".

Это ставропольское региональное отделение политической партии "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" (70 кандидатов); региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ставропольском крае (27 кандидатов); региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Ставропольском крае (52 кандидата); ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (47 кандидатов); региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Новые люди» (20 кандидатов); ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (77 кандидатов); региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Ставропольском крае (30 кандидатов); ставропольское краевой отделение политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» (77 кандидатов).

Однако, по данным избиркома, зарегистрированы были всего семь списков с 368 кандидатами. Списку партии «Родина» по заявлению крайизбиркома «было отказано в регистрации краевого списка кандидатов в связи с непредставлением документов для регистрации в установленный законом срок - не позднее 18 часов 4 августа 2021 года». Кроме того, один кандидат от «Справедливой России» снялся с выборов до регистрации и один кандидат от партии «Новые люди» был исключен в связи с отсутствием пассивного избирательного права по судимости. После регистрации по одному кандидату от ЛДПР и "Партии пенсионеров" и двое кандидатов от КПРФ были исключены из списков кандидатов по их заявлениям. Кроме того, регистрация еще одного кандидата от КПРФ была отменена судом по иску избиркома.

По данным избиркома, в ходе избирательной кампании в избирательную комиссию Ставропольского края поступило 40 жалоб и обращений, из них одна жалоба рассмотрена на заседании избирательной комиссии Ставропольского края. «Всем заявителям направлены ответы,» - отмечается в ответе избирательной комиссии Ставропольского края.

Коснувшись вопроса о том, на каких участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, комиссия отметила, что комплексы КОИБ-2017 будут использоваться на 66 избирательных участках. На 913 (71%) избирательных участках и в помещениях всех 36 территориальных избирательных комиссий планируется осуществлять видеонаблюдение, установленное ПАО «Ростелеком». На остальных избирательных участках будут применять средства видеорегистрации (видеофиксации), обеспеченные органами местного самоуправления. Перечень избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов, был определен постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 16 июля 2021 года №169/1485-6.

В ответе также подчеркивалось, что на всех избирательных участках голосование будет организовано «с соблюдением правил профилактики рисков заражения коронавирусной инфекции». Крайизбирком коснулся и вопроса о наблюдателях, отметив, что, согласно постановлению ЦИК России, списки наблюдателей составляются и представляются в территориальную избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до первого дня голосования.

Агитационная кампания на Ставрополье не отмечена скандалами

Представители партий, участвующих в выборах, рассказали 15 сентября корреспонденту "Кавказского узла" о том, как проходит избирательная кампания.

Первый секретарь Ставропольского краевого комитета политической партии «Коммунисты России» Сергей Воробьев рассказал, что отделение партии существует в крае с 2012 года, в выборах последний раз участвовали на местном уровне, получив одно место в Минераловодском районе. Саму кампанию по выборам в краевую думу Воробьев оценил как "нормальную" и сообщил, что «Коммунисты России» в обязательном порядке направят наблюдателей на участки. «Мы «закрыли» все участки», - отметил он.

Председатель правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Илья Илиади рассказал, что отделение существует в крае 24 года, за исключением полугода, когда оно в 2006 году вошло в состав «Справедливой России». За эти годы партии, по его словам, не удалось достичь значительных электоральных успехов, и в настоящий момент партия не представлена ни на краевом, ни на местном уровне. «Я два раза баллотировался в краевую думу, но оба раза не проходил», - подчеркнул Илиади.

Он оценил нынешнюю избирательную кампанию положительно. «Это первый раз, когда все делается по закону. Не было никаких подметных писем, «черного пиара» и так далее», - заметил Илиади, выделив единственную несправедливость: «Не дали поставить баннеры там, где мы хотели».

Партия собирается направить на участки 280 наблюдателей. «Мы обязательно победим — не в этот раз, так в следующий», - заключил Илиади.

Руководитель медийного блока партии «Новые люди» по Ставропольскому и Краснодарскому краю, Республике Адыгея Татьяна Корнеева рассказала, что региональное отделение партии в Ставропольском крае существует с ноября 2020 года. «В этом году мы идем на выборы в краевую думу. Подобного опыта на Ставрополье у нас не было: партия была создана 1 марта 2020 года. Что касается «черного пиара», то нам повезло, наши конкуренты из других партий работают честно. На нас тоже не жалуются. На выборах в Ставропольском крае у нас будет задействовано около тысячи наблюдателей. Они будут находиться как на избирательных участках, так и вести наблюдения через партийные аккаунты на специальном портале, разработанном ЦИК", - отметила она.

Координатор ставропольского регионального отделения ЛДПР Александр Смолин отметил, что отделение существует уже более 20 лет и неоднократно добивалось хороших результаты на выборах. К примеру, в 2016 году ЛДПР получила 18% голосов избирателей.

Говоря о кампании по выборам в краевую думу, Смолин отметил, что у него нет к ней особых претензий за исключением того, что несколько кандидатов от ЛДПР были сняты по решению суда. Он также отметил, что ЛДПР в обязательном порядке пошлет наблюдателей на участки. «Сейчас мы «закрыли» уже 70% участков. И я надеюсь, что к выборам эта цифра достигнет 80-90%», - подчеркнул Смолин.

Ставропольское региональное отделение КПРФ 15 сентября опубликовало на сайте сразу несколько обращений к жителям края. В одном из них граждан призывали прийти на выборы, а не отдать свои голоса посредством дистанционного электронного голосования. В других обращениях партия пообещала выдворить с территории России "эпоху капитализма окончательно и бесповоротно".

На странице краевого отделения партии "Единая Россия" рассказывается о визитах политиков в Ставропольский край. К примеру, 15 сентября регион посетил главврач "Коммунарки" Денис Проценко, который включен в первую пятерку списка партии, а 14 сентября участие в открытии торгово-выставочного комплекса "МКС + бренды Ставрополья" приняла заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

На сайте ставропольского отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в рубрике "Новости" публикуются главным образом обращения председателя партии Сергея Миронова, который, к примеру, предлагает разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья и покупку машины. По данным партии, всего в рамках проекта "Справедливый наблюдатель", инициированного партией, по России будет задействовано около 120 тысяч наблюдателей.

Свои комментарии корреспонденту «Кавказского узла» дали и представители партий, которые не участвуют в выборах в краевую думу. Председатель краевого отделения партии «Родина» Михаил Середенко рассказал, что партия просто не стала собирать подписи на выборы в краевую думу. «Избирательная кампания заточена на то, чтобы не пускать «чужих», - подчеркнул он.

По словам Середенко, в 2016 году «Родина» участвовала в выборах в краевую думу, но не прошла, но достигла некоторых успехов в Предгорном и Минераловодском районах, где у партии появилось по одному депутату в районных собраниях. «Сейчас мы решили лучше работать над федеральным списком, а не заниматься ерундой», - отметил он, подчеркнув, что партия в обязательном порядке будет стремится направлять своих наблюдателей на участки.

Председатель ставропольского регионального отделения партии «Яблоко» Виталий Зубенко рассказал, что партия не стала участвовать в кампании, поскольку для регистрации списка нужно собирать подписи. «Наш опыт последних лет показывает, что эти подписи просто «рубятся», - отметил он.

По его словам, партия постарается послать наблюдателей на выборы, но, как считает Зубенко, наметилась опасная тенденция. «Если в 2012 году у нас было очень много желающих стать наблюдателями, то сейчас очень мало кто согласился в этом участвовать, максимум несколько десятков человек», - рассказал он.

Аналитики отметили слабый уровень агитации

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики высказали различные мнения по поводу хода избирательной кампании.

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской заявил, что большинству избирателей региона, учитывая низкий интерес к политике, кандидаты за исключением немногих, практически неизвестны. «То есть это будут выборы по доверию к власти больше. Так как краевой уровень власти контролирует политическую ситуацию в регионе целом, и это продолжается не один год, выставлены по большей части согласованные кандидаты. Если сделать поправку на обычные фальсификации, которые доказать всё сложнее, но которые мы видим по статистике из года в год, то вряд ли стоит ждать неожиданных результатов. Но точечные микро-сенсации могут произойти. Я участвовал в выборах 2016 года, и на краевом уровне был примерно такой же конкурс. Поэтому неожиданностей в этом нет», - заявил он.

Политолог, главный редактор издания «Акценты» Антон Чаблин заявил, что большинство кандидатов - это люди, более или менее известные жителям края. Они активно участвуют в выборах уже несколько лет. «Каких-то ярких, сверхновых людей там нет. Это те, кто уже есть или пытался попасть в краевую думу», - отметил он.

По-разному прокомментировали Ледовской и Чаблин и число кандидатов на выборах.

«Общество по своей сути всегда было и будет конкурентным. Меняется политический ландшафт, и под него подстраивается конкуренция. Кандидаты представляют общество так или иначе. Так или иначе - это некоторый баланс, некоторый компромисс между потребностями граждан и возможностями, которые может предоставить власть. Сейчас граница допустимой в крае оппозиции проходит по партии «Справедливая Россия». В регионе есть кандидаты от этой партии, которые стали медийными на своих общественных активностях, связанных с благоустройством городов, экологией, различными социальными проектами. У некоторых из них вполне есть шанс избраться», - заявил Валерий Ледовской.

Антон Чаблин отметил, что в отдельных округах выборы могут быть конкурентными, с учетом того, что Ставрополье - это «красный пояс», где сильны позиции КПРФ, а ЛДПР однажды вообще выиграла выборы в краевую думу. При этом он предположил, что «Справедливая Россия», включившая в себя партию «За правду» Захара Прилепина, сможет «отъесть» часть электората у ЛДПР.

Эксперты также отметили крайне слабый уровень политической агитации в крае на этих выборах. «Учитывая, что публичные массовые мероприятия в Ставропольском крае запрещены до октября, остаётся, по сути, только уличная агитация в виде размещения листовок на фасадах, досках объявлений, дверях подъездов, в лифтах. Учитывая, что для привлечения людей на выборах традиционно используется административный ресурс, особо агитировать за явку смысла нет. Тем более, что неожиданных остро протестных кандидатов я на этих выборах не вижу. То есть власти ничего особо не угрожает. Кроме того, явка тоже достаточно часто фальсифицируется, судя по статистике, так что поднимать её дополнительно смысла особого нет», - подчеркнул Ледовской.

Чаблин также отметил, что кампания получилась очень слабой. «Предыдущая кампания в 2016 году была куда более яркой. Сейчас все в основном ограничивается билбордами, причем без всякой фантазии. ЛДПР, к примеру, просто написала на них название партии - без всяких лозунгов и так далее. Лучший показатель того, насколько кампания пустая - то, что кандидаты не «мочат» друг друга. Я двадцать лет занимаюсь выборами, но это первый случай на моей памяти, чтобы не было «чернухи», - заключил он.

Материалы о предстоящих выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".