11 сентября 2021, 12:12

Снят режим ЧС в Левашинском районе Дагестана

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после селя в Левашинском районе Дагестана, отменен.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа в горных районах Дагестана прошли сильные ливни. В Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. В Левашинском районе оказались подтоплены несколько сел. 28 августа в этом районе был введен режим ЧС. Несколько населенных пунктов остались без газоснабжения.

Власти Левашинского района Дагестана сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в районе после схода селевых потоков, сообщил сегодня глава районной администрации Шамиль Дабишев.

"Режим ЧС в муниципалитете уже снят. Постепенно устраняем последствия ливневых дождей", - цитирует Дабишева ТАСС.

Напомним, 23 августа в селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло легковой автомобиль с двумя людьми, а в селе Куппа - "Газель" с водителем. 26 августа близ села Майданского было обнаружено тело водителя "Газели", позднее в 35 километрах от места, где она попала в селевой поток, было найдено тело жительницы Левашинского района. Поиски ехавшего с ней сына продолжились. В Гунибском районе разлившаяся река 23 августа заблокировала туристов в Карадахской теснине. Оттуда эвакуировали 34 человека, еще двое пропали без вести. 25 августа было обнаружено тело туриста из Санкт-Петербурга, а 27 августа - жителя села Хаджалмахи. 4 сентября спасатели нашли тело жителя Москвы.

Примечание:

"Вертолет МЧС вылетел на поиски туристов в Дагестане", "Пользователи соцсети поддержали слова туристки о загрязнении Каспия в Дагестане", "Дагестанские журналисты сочли претензии к туристам из-за дресс-кода единичными случаями".

Автор: "Кавказский узел"

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