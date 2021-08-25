Команда спасателей на вертолете Ми-8. Кадр видео пресс-службы МЧС России https://www.instagram.com/p/CS_I3u8oMaZ/

25 августа 2021, 09:50

Вертолет МЧС вылетел на поиски туристов в Дагестане

К поискам двух туристов, пропавших в Гунибском районе Дагестана после ливней, сегодня подключилась команда спасателей на вертолете Ми-8. В Левашинском районе трех местных жителей ищут с использованием дронов.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа в горных районах Дагестана прошли мощные ливни. В Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. Еще двое жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения пропали без вести. К их поискам подключилось около тысячи местных жителей. Кроме того, в селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло легковой автомобиль с двумя людьми, а в селе Куппа "Газель" с водителем. Эти трое местных жителей также пропали.

Сильные дожди повредили в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах автомобильные дороги. Движение автотранспорта на всех поврежденных участках ведется по временной схеме, сообщило вечером 24 августа министерство транспорта Дагестана.

Сегодня в 08.00 мск на поиск москвича и петербуржца из Махачкалы в Гунибский район вылетел вертолет Ми-8, отчиталось МЧС России. Продолжаются и поиски трех жителей Левашинского района. "К поискам приступила с 07.00 общая группировка в составе спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, в том числе кинологического расчета и с применением беспилотных воздушных средств, а также с участием сотрудников полиции и местного населения", процитировал сообщение спасателей "Интерфакс".

МЧС Дагестана разместило сегодня на своей странице в Instagram кадры, снятые с вертолета Ми-8 во время поисковой операции в горах Гунибского района.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гунибе ожидается слабый дождь, скорость ветра составит 2 метра в секунду. В Левашах – умеренный дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Инструктор погиб при спасении туриста в Дагестане", "Двое туристов утонули во время шторма на море в Дагестане", "Падение девушек с обрыва вызвало вопросы о безопасности туристов в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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