Подруга Тарамовой сообщила об отъезде из России

Анна Манылова уехала из России в Европу, объяснив это регулярными угрозами, которые поступали ей после побега Халимат Тарамовой от родных в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня силовики вывезли к родственникам в Чечню Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия. По данным "Медузы"*, до побега из дома Тарамову держали в нелицензированной подмосковной клинике, где пациентов лечили сомнительными препаратами, а также подвергали в Чечне обряду "изгнания джиннов", надеясь таким способом изменить ее сексуальную ориентацию. 2 сентября другая уроженка Чечни, Аминат Лорсанова, которая пережила аналогичное давление со стороны родных и сумела сбежать из республики, записала видеообращение с критикой работы следствия, где указала, что никакой информации о Тарамовой нет уже более двух месяцев. Вечером 4 сентября Тарамова заявила на видео, что с ней все в порядке, и попросила не распространять ложные слухи о ее притеснениях в семье. Подруга девушки Анна Манылова предположила, что видеообращение записано под давлением.