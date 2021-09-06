06 сентября 2021, 15:15
Подруга Тарамовой сообщила об отъезде из России
Анна Манылова уехала из России в Европу, объяснив это регулярными угрозами, которые поступали ей после побега Халимат Тарамовой от родных в Чечне.
Как писал "Кавказский узел", 10 июня силовики вывезли к родственникам в Чечню Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия. По данным "Медузы"*, до побега из дома Тарамову держали в нелицензированной подмосковной клинике, где пациентов лечили сомнительными препаратами, а также подвергали в Чечне обряду "изгнания джиннов", надеясь таким способом изменить ее сексуальную ориентацию. 2 сентября другая уроженка Чечни, Аминат Лорсанова, которая пережила аналогичное давление со стороны родных и сумела сбежать из республики, записала видеообращение с критикой работы следствия, где указала, что никакой информации о Тарамовой нет уже более двух месяцев. Вечером 4 сентября Тарамова заявила на видео, что с ней все в порядке, и попросила не распространять ложные слухи о ее притеснениях в семье. Подруга девушки Анна Манылова предположила, что видеообращение записано под давлением.
Анна Манылова сообщила, что уехала из России в Европу, поскольку после побега Тарамовой из дома регулярно получала анонимные угрозы. В феврале, по ее словам, приходили угрозы и от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. Манылова считает, что ее сториз в Instagram регулярно смотрят приближенные Рамзана Кадырова, была и попытка взлома ее соцсетей. Манылова сказала, что возвращаться в Россию пока не планирует, передал сегодня "Дождь"*.
Манылова разместила ссылку на эту публикацию в своем Telegram-канале. В сториз на личной странице в Instagram (votetoanya) Манылова разместила аудиозаписи своего комментария "Дождю" и скриншоты публикации "Дождя". При этом она указала, что "дала, наверное, последний комментарий". "У нее (Тарамовой. - Прим. "Кавказского узла") нет доступа к ее соцсетям, у нее забрали телефон. На мои просьбы дать с ней хотя бы поговорить, они не разрешают", - сообщила Манылова изданию. Подробностей относительно угроз и своего отъезда из России она не дала.
Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе". Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".
* СМИ включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Автор: "Кавказский узел"