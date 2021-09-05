Подруга Тарамовой сочла ее видеообращение постановочным

05 сентября 2021, 18:30

Видеообращение, в котором жительница Чечни Халимат Тарамова попросила оставить ее семью в покое, записано под давлением, предположила подруга девушки Анна Манылова. Пользователи Instagram в комментариях к видео призвали закрыть тему Тарамовой.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором заверила, что с ней все в порядке, попросила не распространять ложные слухи и оставить ее и ее семью в покое.

"Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют", - сказала девушка на видео, опубликованном в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 436 тысяч подписчиков.

Видеообращение Халимат Тарамовой было записано не добровольно, а под давлением третьих лиц - скорее всего, родственников, предположила подруга Тарамовой Анна Манылова. "Не верю, что она решила вдруг записать видео. Но я рада, что ее нам показали", - сказала она сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

2 сентября сбежавшая из Чечни Аминат Лорсанова опубликовала видеообращение к председателяю СКР Александру Бастрыкину, в котором заявила, что Халимат Тарамова находится в опасности. Информации о Тарамовой нет более двух месяцев, пояснила она и призвала Александра Бастрыкина вмешаться в дело Тарамовой.

Подруга Тарамовой не исключила, что родственникам надоел резонанс в СМИ, и цель видео - успокоить общественность и отвлечь ее внимание от инцидента. "Им надоел этот долгий шум, давление общественности на семью, вот и решили таким образом попытаться всех убедить, что с ней и правда все хорошо", - сказала Манылова, отметив, что Тарамова на видео «выглядит хорошо» и кажется здоровой.

По словам Анны Маныловой, в последний раз она видела Тарамову в конце июля. Тогда по видеосвязи с Маныловой связались родственники Тарамовой и потребовали, чтобы девушка «отстала, оставила ее в покое, забыла». Поговорить лично поговорить девушкам не дали.

Манылова не исключила, что Тарамову «могли так запугать, что она больше не рискнет бежать», однако выразила надежду, что «все будет хорошо». При этом Анна Манылова выразила опасение, что помочь Халимат юридически, в том числе наймом адвоката, не получится. Учитывая реалии Чечни, это «невозможно», сказала она.

В паблике "Про Чечню и не только" видеообращение Халимат Тарамовой набрало к 18.25 мск 5 сентября 97 комментариев. Авторы многих из них признались, что не знают девушку на видео и не понимают, чем вызвано ее видеообращение. Авторы остальных комментариев поддержали идею закрыть тему Тарамовой.

"Да по ней видно, что все прекрасно у нее, она счастлива. Пора бы оставить ее в покое. Бедная девушка живёт себе счастливо со своими родителями у себя дома", - написал, в частности, link.oln007. "Дайте человеку спокойно жить", - призвала karina_knitting_home.

"Вывели человека, не знаю, зачем обсуждать её, своих проблем, что ли, нет", - высказал мнение arhiev. "Зачем поднимать снова и снова эту тему, про нее уже все забыли, хватит пиариться за счет других. Оставьте эту девушку в покое!" – написал mink.amo.

Напомним, 10 июня силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. После возвращения из шелтера она совершила еще одну попытку побега. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева выразила опасение, что Тарамову могут подвергнуть так называемому "коррекционному изнасилованию".

Сразу после вывоза Тарамовой из шелтера спецрепортаж о ней опубликовала ЧГТРК "Грозный". В телесюжете Халимат Тарамова рассказала, что рада оказаться дома, и заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали тогда авторы комментариев к телерепортажу и подвергли сомнению слова о соблюдении ее прав в Чечне.

Правозащитницы Саида Сиражудинова и Светлана Ганнушкина, комментируя телесюжет о Тарамовой, указали, что в Чечне вырисовывается тренд на использование медиа с целью купировать резонанс вокруг громких сюжетов, связанных с нарушениями прав человека в республике.

Халимат Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ.

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации, но если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.