Бывшие сотрудники МВД прокомментировали дело начальника Центра "Э" в Кабардино-Балкарии

03 сентября 2021, 01:34

Дело заместителя начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии, заподозренного в использовании поддельного диплома, может быть как попыткой сведения счетов, так и результатом случайной проверки, считает бывший глава ГАИ Дагестана Наби Ахадов. Бывали случаи, когда обвинение в подделке диплома становилось поводом для увольнения неугодного сотрудника, отметил председатель "Московского профсоюза полиции" Михаил Пашкин.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа следователи сообщили, что заместитель начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии заподозрен в использовании поддельного диплома.

Подобные дела ранее случались, хотя и редко, "в основном, это было в 1990-х", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава ГАИ Дагестана Наби Ахадов.

В этом случае расследование дела в отношении высокопоставленного полицейского может быть как попыткой сведения счетов, так и результатом случайной проверки, считает он. "Время от времени начинают проверять подлинность документов (хотя, вообще-то, обязаны делать это при поступлении человека в полицию), и во время проверки могли наткнуться на это", - предположил Ахадов.

Он отметил, что пост замначальника центра "Э" "может привлекать определенную категорию людей", так как он "дает большую власть над людьми при минимальном контроле со стороны".

Всплеск историй с дипломами был после переименования милиции в полицию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Московский профсоюз полиции" Михаил Пашкин. "После этого началась повальная проверка дипломов. Потом проверки постепенно затихли, поскольку люди поняли, что покупать дипломы - себе дороже", - подчеркнул он.

По словам Пашкина, ему известен случай, когда обвинение в подделке диплома становилось поводом для увольнения "неудобного" сотрудника. "Когда на человека ничего нет, начинают копаться в бумажках. У нас был такой случай с членом нашего профсоюза. Хотя диплом не был поддельным, его все же уволили с работы, и потом он безуспешно пытался обжаловать это решение вплоть до Верховного суда", - отметил он.

Центр "Э" "не самый престижный" среди структур МВД России, самая престижная служба - следствие", рассказал Пашкин. Должность начальника или замначальника в полиции может быть привлекательной, так как считается, что на этом посту возможны поборы, отметил он.

В СССР подобных историй не было, поскольку кадровики очень тщательно сверяли документы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Черноусов. "В МВД и сейчас кадровики стараются досконально проверять документы, хотя отдельные случаи с поддельными дипломам бывают — в основном среди рядового и сержантского состава, редко среди офицеров и совсем редко — среди старших офицеров", - заметил он. Черноусов подчеркнул, что если подобный случай вскрывается, полицейского как минимум увольняют из полиции, а могут и осудить на реальный срок.

Черноусов подчеркнул, что, если подобный случай вскрывается, полицейского как минимум увольняют из полиции, а могут и осудить на реальный срок.