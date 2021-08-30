Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

30 августа 2021, 23:59

Следствие заинтересовалось дипломом замначальника центра "Э" в Кабардино-Балкарии

Заместитель начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии заподозрен в использовании поддельного диплома, сообщило следствие.

Уголовное дело против заместителя главы антиэкстремистского подразделения следователи возбудили на основании материалов, поступивших от оперативников собственной безопасности МВД республики.

Согласно версии следствия, подозреваемый хотел служить в органах МВД России, но не имел высшего образования, поэтому приобрел подложный диплом об окончании государственного университета по специальности "Бухгалтерский учет".

В июне 1995 года он написал заявление о приеме на работу в органы МВД, прошел процедуры согласования и был принят на службу, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

В течение последующих лет подозреваемый продвигался по службе: занимал "различные руководящие должности" в МВД по Кабардино-Балкарии, дослужившись в итоге до должности замначальника центра "Э".

Уголовное дело возбуждено по статье о приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (часть 3 статьи 327 УК России). Эта статья предусматривает до года лишения свободы, принудительных работ или ограничения свободы.

Имя подозреваемого в сообщении следственных органов не уточняется. На сайте МВД по Кабардино-Балкарии не указаны имена действующего руководителя Центра по противодействию экстремизму и его заместителей.

В республиканском МВД подтвердили, что "один из сотрудников ведомства" подозревается в подделке диплома о высшем образовании, однако в сообщении пресс-службы министерства не указана конкретная должность подозреваемого.

"При подтверждении вины сотрудника он понесёт наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Подсудимые по делу анзорейских патрулей переведены под домашний арест", "Десять жителей Кабардино-Балкарии обвинены в экстремизме", "Восемь человек задержаны на Ставрополье по делу об экстремизме".

Автор: Кавказский узел

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