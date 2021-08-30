Азербайджан отверг обвинения в поджогах пастбищ на границе Армении

30 августа 2021, 09:55

Информация армянского омбудсмена о том, что азербайджанские военные умышленно подожгли пастбища около приграничных сел Гегаркуникской области, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе двух стран. Так, 29 августа Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные ночью обстреляли армянские позиции около Сотка в Гегаркуникской области, после чего завязалась интенсивная перестрелка. Баку заявил, что инициатором перестрелки была не азербайджанская, а армянская сторона.

В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Информация уполномоченного по правам человека в Армении Армана Татояна о том, что азербайджанские военные умышленно подожгли пастбища рядом с селами Сотк и Кут на границе с Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара – Карвачар), не соответствует действительности, заявил сотрудник пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ведомство охарактеризовало информацию армянской стороны как "бездоказательное и клеветническое утверждение", пишет сегодня haqqin.az.

Арман Татоян ранее обнародовал фото и видео горящих территорий, утверждая, что это результат поджогов, сообщает сегодня "Новости-Армения". "С 11 часов утра (29 августа) азербайджанские военнослужащие из своих палаток умышленно подожгли территории близ сел Сотк и Кут. В течение дня пожары в направлении села Сотк были потушены, а возгорание близ Кута погасить не удалось, и огонь распространяется... Особо отмечу, что в этих местах есть пастбища и луга жителей поселков, которые просто уничтожаются пожарами", - процитировало сообщение омбудсмена издание.

Напомним, 6 августа Татоян также обвинял азербайджанских военных в умышленных поджогах полей в районе села Ерасх около границы с Нахичеванской автономной республикой. "Азербайджанские военнослужащие умышленнօ поджигают частные земли, которые находятся в непосредственной близости от села Ерасх Араратского района Армении, а также близлежащие территории", - заявил он тогда.

Армянская организация "Безопасность и демократия" 7 августа обратилась в международные организации по правам человека с жалобой на нарушение прав жителей Араратской области. "Периодические выстрелы со стороны азербайджанских вооруженных сил грубейшим образом нарушают права жителей поселка Ерасх и прилегающих населенных пунктов, а пожары, организуемые с очевидным умыслом, делают невозможными сельскохозяйственные работы", - заявила руководитель организации, бывший депутат парламента Армении Наира Зограбян.

Сообщения о перестрелках военных на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики поступают с 14 июля. Жители приграничного поселка Гейдарабад в Нахичевани за многие годы вооруженного конфликта привыкли к стрельбе на границе, а кроме того, перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка, и люди занимаются повседневными делами, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали 2 августа "Кавказскому узлу" местные жители.

Отметим, что пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск противника на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Подробнее о пограничном конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости об армяно-азербайджанском пограничном конфликте – на странице "Ереван и Баку делят границы".