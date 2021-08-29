Баку отверг обвинения Еревана в нарушении перемирия

29 августа 2021, 13:55

Инициатором ночной перестрелки на границе была не азербайджанская, а армянская сторона, раненых среди военных нет, заявило Минобороны Азербайджана после обвинений в обстрелах позиций в Гегаркуникской области.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня сообщило, что азербайджанские военные ночью обстреляли армянские позиции около Сотка в Гегаркуникской области, после чего завязалась интенсивная перестрелка, которая длилась около двух часов. После того как к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, армянская сторона прекратила огонь, рассказал сотрудник министерства.

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана (армянское название Кельбаджара - Карвачар) проходит через территорию Соткского рудника. О сложностях, с которыми в связи с этим столкнулись работники рудника, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о том, что подразделения азербайджанской армии начали стрельбу ночью, сообщает сегодня haqqin.az.

"Подобными сообщениями противоположная сторона преследует цель скрыть информацию о погибших и раненых в результате вооруженных инцидентов в подразделениях армянской армии", – цитирует издание заявление министерства.

По версии Минобороны, инициатором перестрелки была армянская сторона. "29 августа с 01.40 до 02.10 (с 00.40 до 01.10 мск. – Прим. "Кавказского узла") вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района [...] с применением оружия различного калибра. Ответным огнем враг был подавлен. Официально заявляем, что среди подразделений азербайджанской армии потерь нет", – приводит сообщение Минобороны АПА.

В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".