Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

29 августа 2021, 10:59

Позиции армянских военных сегодня ночью подверглись обстрелам в Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 27 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском районе.

Азербайджанские военные сегодня около полуночи обстреляли армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркунике, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

Граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана проходит через территорию Соткского рудника и делит его на армянскую и азербайджанскую части. О сложностях, с которыми столкнулись работники рудника по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Армянская сторона открыла ответный огонь, в результате завязалась интенсивная перестрелка, которая длилась около двух часов, сказал он.

"В 01.25 мск к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила огонь", - сообщил представитель военного ведомства. Потерпевших у армянской стороны нет, отметил он.

Комментариями Минобороны Азербайджана относительно этого заявления об обстрелах "Кавказский узел" пока не располагает.

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