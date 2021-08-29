29 августа 2021, 10:59

Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Позиции армянских военных сегодня ночью подверглись обстрелам в Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 27 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском районе.

Азербайджанские военные сегодня около полуночи обстреляли армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркунике, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

Граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана проходит через территорию Соткского рудника и делит его на армянскую и азербайджанскую части. О сложностях, с которыми столкнулись работники рудника по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Армянская сторона открыла ответный огонь, в результате завязалась интенсивная перестрелка, которая длилась около двух часов, сказал он.

"В 01.25 мск к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила огонь", - сообщил представитель военного ведомства. Потерпевших у армянской стороны нет, отметил он.

Комментариями Минобороны Азербайджана относительно этого заявления об обстрелах "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Армянские аналитики исключили отказ Еревана от переговоров по Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ", "Азербайджанские политологи назвали условия разблокировки дороги Горис-Капан", "Останки двух армянских военных найдены в Гадрутском районе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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