Власти Грузии признали проблемы в работе скорой помощи

14 августа 2021, 06:38

Нагрузка на службу скорой помощи в Грузии значительно возросла на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, поэтому вызовы обслуживаются с опозданием, объяснили в Минздраве страны. Вакцинацию от коронавируса в республике планируется сделать обязательной, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как информировал "Кавказский узел", 10 августа в стране было зафиксированное рекордное количество жертв COVID-19 с начала пандемии. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе назвала эпидемиологическую ситуацию в стране сложной и заявила о серьезной нехватке больничных коек. В ведомстве сообщили, что планируют открыть ковид-центры в гостиницах и развернуть полевые госпитали. С 14 августа по 4 сентября в Грузии решили запретить работу городского транспорта, проведение развлекательных и спортивных массовых мероприятий. Власти не исключили новых ограничений для непривитых граждан с сентября.

После завоза в Грузию вакцины Pfizer число желающих привиться от коронавируса значительно возросло, если высокие темпы вакцинации сохранятся, к новому году у жителей выработается популяционный иммунитет, заявили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья.

Служба скорой помощи в целом работает с максимальной вовлеченностью, однако обслуживание вызовов происходит с задержкой, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

"Уже больше недели, как увеличилась нагрузка на скорую помощь и службы экстренной помощи, сначала она увеличилась на 30 процентов, затем на 50 процентов и, конечно, эта нагрузка постепенно увеличивается. Скорая помощь работает с максимальной вовлеченностью, есть также часть частного сектора, у которого есть собственный ресурс транспортных средств, и в настоящее время это единая сетевая система. Важно отметить, что, конечно, есть задержки, но в этих условиях немыслимо, чтобы мы отклонили просьбы заболевших", - сказала она в эфире "Общественного вещателя", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупредил жителей о планах властей ввести в стране обязательную вакцинацию по примеру США.

"Америка сделает обязательной для своих граждан вакцинацию. Следовательно, хотим мы этого или нет, нам придется это сделать... Чтобы избежать смерти, требуется очень простая вакцинация. У нас большое количество вакцин, мы все должны быть вакцинированы", - заявил Гарибашвили 13 августа в эфире "ТВ Формула".

Врачи призвали граждан неукоснительно соблюдать существующие ограничения. "Впереди у нас очень трудные две недели, и нам всем нужно понять, с какими опасностями сталкивается страна, насколько велик риск того, что однажды в стране больше не останется бесплатных больничных коек", - сказал в эфире "Рустави 2" директор Центральной детской больницы им.Иашвили Иване Чхаидзе.

Заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе отметил, что в ближайшее время вряд ли будут вводиться новые ограничения. "Мы очень надеемся, что сегодня эти ограничения позволят нам снизить загруженность больничного сектора", - сказал он.

В связи с приостановлением работы муниципального транспорта в крупных городах, таких как Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, специальный транспорт будет направлен для доставки жителей к пунктам вакцинации, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"Больница и тесно связанный с ней медицинский университет имеют большие площади, где в день принимают 4500 человек, это около 30 процентов прививок в Тбилиси, поэтому на Республиканскую больницу... будут назначены специальные автобусы – "Я иду на прививки". Также будут закреплены автобусы за техническим университетом. Довольно большое количество вакцин делается на территории инфекционной больницы, инфекционной больницы Бочоришвили, центре Hualing… Также будет обеспечено автотранспортом посещение Кавказского медицинского центра и клиники Бокерия", - сказал Гамкрелидзе, как и Имнадзе, в эфире "Общественного вещателя".

За последние сутки в Грузии зафиксировано 5359 новых случаев коронавируса, выздоровели 2726 человек, 42 пациента скончались. С начала пандемии выявлено 471 685 случаев заражения коронавирусом, 415 146 человек выздоровели и 6321 умер. Вакцинацию прошли 741 353 человека, следует из информации на вечер 13 августа на правительственном сайте stopcov.ge.

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