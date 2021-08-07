Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио

07 августа 2021, 17:40

Прыгунья из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, преодолев планку в 204 сантиметра.

Как писал "Кавказский узел", сегодня борец вольного стиля из Дагестана Гаджимурад Рашидов завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Токио, а еще один дагестанский борец, Абдулрашид Садулаев, второй раз за свою спортивную карьеру стал олимпийским чемпионом.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Играх в Токио, преодолев планку в 2,04 метра. Для Ласицкене это первое олимпийское золото, сообщил Sport24.

Марией Ласицкене гордится вся Кабардино-Балкария, написал сегодня глава республики Казбек Коков, поздравляя спортсменку. "Искренне поздравляю нашу дорогую Марию с заслуженной победой! Поздравляю жителей Прохладного, Кабардино-Балкарии и всей России! Это был долгий и сложный путь, но Маша справилась!", - написал Коков на своей странице в Instagram.

Отметим, что 204 сантиметра - не рекорд для Ласицкене. 9 февраля на турнире "Русская зима" спортсменка взяла высоту 205 сантиметров.

Европейская легкоатлетическая ассоциация признала Ласицкене лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе. В сентябре 2019 года легкоатлетка в четвертый раз выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике. 23 октября 2019 года Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира, указано в биографической справке о Ласицкене (в девичестве Кучиной), подготовленной "Кавказским узлом".

Подготовка к Олимпиаде у Марии Ласицкене, как и у других российских легкоатлетов, была смазана – они пропустили чемпионат Европы в марте 2021 года из-за допинговых скандалов. Перед Олимпиадой она выиграла два старта – 17 июля выиграла золото на международном турнире в Финляндии, а 24 июля заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Москве, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Именитая спортсменка год назад жестко раскритиковала Минспорта. Ласицкене заявила об утрате доверия к руководству ведомства, а также Олимпийского комитета и Федерации легкой атлетики России. Российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на соревнованиях за границей, предупредила Ласицкене.