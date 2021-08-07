Дагестанский борец Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

07 августа 2021, 15:21

Борец вольного стиля из Дагестана Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Как писал "Кавказский узел", сегодня борец вольного стиля из Дагестана Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером на Олимпиаде в Токио.

Еще один дагестанский борец вольного стиля, Абдулрашид Садулаев, завоевал сегодня золотую медаль в весовой категории до 97 килограмм. В финале Садулаев одолел чемпиона Олимпийских игр 2016 года американца Кайла Снайдера со счетом 6:3, сообщил "Чемпионат".

Золото Садулаева стало 67-й медалью для сборной России на Играх в Токио. Кроме 19 золотых российские спортсмены завоевали 25 серебряных и 23 бронзовые награды, передал Rsport.

Абдулрашид Садулаев - чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро,четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. Аварец. В 2014 году, во время одного из молодежных турниров, получил прозвище «Русский танк» за силу и волю к победе, указано в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".