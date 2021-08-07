07 августа 2021, 14:16

Борец из Дагестана Рашидов завоевал "бронзу" на Олимпиаде

Борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов одолел спортсмена из Венгрии Исмаила Мусукаева и стал бронзовым призером на Олимпиаде в Токио.

Гаджимурад Рашидов стал победителем на Олимпиаде в Токио по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов.

Спортсмен из Дагестана одолел  борца из Венгрии Исмаила Мусукаева со счетом 5:0 и стал обладателем бронзовой награды, передало сегодня РИА "Новости".

Медаль стала для сборной России 23-й по счету, также российские спортсмены завоевали 17 золотых и 25 серебряных наград, информировал сегодня Чемпионат.com.

"Кавказский узел" также писал, 6 августа дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов уступил в боксерском поединке кубинцу Хулио Сесару ла Крусу и стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

Напомним, что на XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, ожидается выступление около 30 спортсменов из Дагестана, в том числе женщин. В частности, запланированы боксерские поединки с участием дагестанских спортсменок Саадат Далгатовой и Земфиры Магомедалиевой, выступления регбистки Байзат Хамидовой и уроженки Дагестана, фехтовальщицы-шпажистки Айзанат Муртазаевой.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Лучница из Ростовской области выиграла серебро Олимпиады-2020 в Токио", "Кавказские самбисты получили надежду выступить на Олимпийских играх", "Дзюдоист из сборной Грузии завоевал серебряную медаль Олимпиады".

Автор: "Кавказский узел"

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