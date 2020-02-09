Мария Ласицкене на соревнованиях "Рсская зима". Фото: скриншот со страницы rusaf_official в Instagram https://www.instagram.com/p/B8Wdr_GqaEd/

09 февраля 2020, 19:56

Ласицкене установила новый рекорд сезона

Легкоатлетка из Прохладного Мария Ласицкене установила лучший результат сезона в мире, с третьей попытки взяв высоту 205 см на турнире "Русская зима".

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля на турнире "Битва полов" в Москве Ласицкене взяла высоту 204 см, что стало лучшим результатом сезона в мире.

В сентябре 2019 года Ласицкене заявила, что, если Российское антидопинговое агентство будет лишено статуса соответствия, то ей придется готовиться к Олимпиаде-2020 в другой стране. 27 ноября стало известно, что приглашение на соревнования легкоатлетов в Шотландии, полученное спортсменкой из Кабардино-Балкарии, было аннулировано из-за санкций против Всероссийской федерации легкой атлетики.

В турнире "Русская зима", который проходит в Москве, принимают участие только российские спортсмены. Мария Ласицкене показала лучший результат, сообщила сегодня Всероссийская федерация легкой атлетики на своей странице в Instagram. 

"Мария Ласицкене победитель "Русской зимы" в прыжке в высоту с лучшим результатом сезона в мире и рекордом турнира 2.05", - сказано в сообщении.

Ласицкене преодолела высоту лишь с третьей попытки. Изначально спортсменка из Кабардино-Балкарии попросила установить планку на 209 см, что является мировым рекордом, сообщил Sport.ru

Высота 205 см стала личным рекордом Ласицкене на соревнованиях в помещении. Личный ее рекорд на открытых площадках составляет 206 см, проинформировал ТАСС.

Как сообщалось, Европейская легкоатлетическая ассоциация признала Марию Ласицкене лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе. В сентябре спортсменка из Кабардино-Балкарии в четвертый раз выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике.

Примечание:

"Ласицкене назвала позором спортивные санкции против России", "Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх", "Олимпийский комитет поддержал Ласицкене в конфликте с федерацией атлетики". 

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