Мария Ласицкене выиграла финал "Бриллиантовой лиги"

07 сентября 2019, 14:35

Четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла в общем зачете престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига". Кабардино-балкарская спортсменка одержала победу в турнире в четвертый раз.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Швейцарии, преодолев планку высотой в 2,02 метра.

Вечером 6 сентября в Брюсселе прошел финальный этап престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига", "Кубок Ванн Дамма", на котором Мария Ласицкене победила, взяв высоту 1,99 метра, сообщил сегодня личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян. Он назвал победу Ласицкене подарком ко Дню Кабардино-Балкарии. "Уже 10 сентября Маше предстоит выступать в Минске, где пройдет матчевая встреча сильнейших легкоатлетов Европы и США", - уточнил Г. Габрилян.

С начала сезона Ласицкене приняла участие в 10 крупных всероссийских и международных турнирах, не отдав соперницам ни одного "золота", информировало РИА "Кабардино-Балкария".

В марте спортсменка одержала победу на чемпионате Европы, а в июле - на чемпионате России.

Ласицкене выигрывала "Бриллиантовую лигу" в 2014, 2017 и 2018 годах. В 2016 году она не смогла принять участия в соревнованиях из-за дисквалификации российских спортсменов, которым запретили выступать даже под нейтральным флагом, сообщил "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в марте 2018 года Ласицкене (Кучина) попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра.