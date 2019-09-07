Мария Ласицкене. Фото: TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS

07 сентября 2019, 14:35

Мария Ласицкене выиграла финал "Бриллиантовой лиги"

Четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла в общем зачете престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига". Кабардино-балкарская спортсменка одержала победу в турнире в четвертый раз.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Швейцарии, преодолев планку высотой в 2,02 метра.

Вечером 6 сентября в Брюсселе прошел финальный этап престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига", "Кубок Ванн Дамма", на котором Мария Ласицкене победила, взяв высоту 1,99 метра, сообщил сегодня личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян. Он назвал победу Ласицкене подарком ко Дню Кабардино-Балкарии. "Уже 10 сентября Маше предстоит выступать в Минске, где пройдет матчевая встреча сильнейших легкоатлетов Европы и США", - уточнил Г. Габрилян.

С начала сезона Ласицкене приняла участие в 10 крупных всероссийских и международных турнирах, не отдав соперницам ни одного "золота", информировало РИА "Кабардино-Балкария".

В марте спортсменка одержала победу на чемпионате Европы, а в июле - на чемпионате России.

Ласицкене выигрывала "Бриллиантовую лигу" в 2014, 2017 и 2018 годах. В 2016 году она не смогла принять участия в соревнованиях из-за дисквалификации российских спортсменов, которым запретили выступать даже под нейтральным флагом, сообщил "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в марте 2018 года Ласицкене (Кучина) попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра. 

Примечание:

"Легков и Вылегжанин названы в числе кандидатов на лишение медалей Сочи-2014", "Борцы из Кабардино-Балкарии завоевали "золото" турнира памяти Бесика Кудухова", "IAAF отказала Мутко в просьбе допустить Кучину и Исинбаеву на Олимпиаду".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 сентября 2019, 16:40

07 сентября 2019, 15:36

07 сентября 2019, 13:53

07 сентября 2019, 12:52

  • Кадыров предложил Кокорину и Мамаеву реабилитировать себя в "Ахмате"

    Глава Чечни поддержал решение об условно-досрочном освобождении бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, предложив футболистам перейти в грозненский "Ахмат". Кокорин и Мамаев не примут приглашения, считают чеченские болельщики.

07 сентября 2019, 12:00

  • Прогулка журналистки по набережной Владикавказа закончилась задержанием

    Велопрогулка сотрудницы издания 7x7 Екатерины Герасимовой по набережной Терека во Владикавказе показалась местным силовикам похожей на поведение закладчика наркотиков. Герасимова пожаловалась на грубое обращение при задержании. Она опоздала на поезд, но силовики помогли Герасимовой догнать состав на служебной машине.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи