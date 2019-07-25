Мария Ласицкене. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

25 июля 2019, 10:00

Ласицкене выиграла Чемпионат России

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене победила на Чемпионате России по прыжкам в высоту, проходившем 24 июля в Чебоксарах, рассказал ее тренер.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Ласицкене одержала победу на этапе международных соревнований по прыжкам в высоту в Лозанне, преодолев планку в 2,02 метра. До это спортсменка из Кабардино-Балкарии выиграла "Бриллиантовую лигу" в США, Осло, а также Чемпионат Европы в марте.

На 100-м Чемпионате России по легкой атлетике, проходившем на арене стадиона "Олимпийский" в Чебоксарах, Ласицкене стала первой по прыжкам высоту, покорив высоту 2,00 метра уже в статусе чемпионки, проинформировало 24 июля РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на личного тренер спортсменки Геннадия Габриляна. По его словам, четырехкратная чемпионка мира Ласицкене попыталась взять высоту 2,08 метра, но не смогла покорить этот рекорд России.

"Не скажу, что победа мне далась легко, те же два метра я взяла только со второй попытки… Все прыжки, как мне кажется, получились хорошие", - процитировал 24 июля Ласицкене ТАСС. Ласицкене стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ассоциация еженедельно обновляет рейтинг сильнейших спортсменов мира - с 25 июля его возглавила Ласицкене, сообщает сегодня агентство, ссылаясь на пресс-службу организации.

Ласицкене одержала шестнадцатую победу подряд с января, написала 24 июля газета "Спорт. День за днем".

Напомним, что в марте 2018 года Ласицкене (Кучина) попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра. 

Примечание:

"Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами России", "Кучина победила на всероссийском турнире по легкой атлетике в Москве", "Апелляции Исинбаевой и Шубенкова поступили в федеральный суд Швейцарии".

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