Участники митинга в Махачкале выступили против повышения цен на автогаз

06 августа 2021, 21:16

Цены на газовое топливо делают поездки на автомобиле роскошью, заявили участники акции протеста в столице Дагестана. После разговора с полицейскими митингующие разошлись.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram в начале августа призвали бойкотировать газовые заправки в Дагестане из-за резкого роста стоимости литра топлива. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы также высказались в поддержку акции. Владельцы АЗС вынуждены повышать цены в связи с ростом стоимости топлива на бирже, пояснил представитель сети заправок.

Пользователи Instagram уже призывали бойкотировать газовые автозаправочные станции в феврале. Врио главы республики Сергей Меликов поручил разобраться с ростом цен. Ранее, в апреле 2019 года, в Дагестане также раздавались призывы к бойкоту автозаправок, а в феврале 2019 года жители Кизляра провели акцию, на которой раздавали листовки с призывом протестовать против роста цен.

Цены на газовое топливо делают поездки на автомобиле роскошью, указали участники акции протеста в столице Дагестана. Митингующие разошлись после того, как к ним подошли полицейские.

Сегодня у кинотеатра "Россия" в Махачкале собрались около 50 активистов, протестующих против повышения цен на газомоторное топливо до 30 рублей за литр. "На самом деле даже 20 рублей за газ - очень дорого. Увидев, что люди терпят, начали и дальше поднимать. Сейчас, когда цена 32 рубля, люди говорят "хоть 25 было бы"", - процитировало одного из активистов дагестанское издание "Черновик". Акция уже завершилась, сообщило "Новое дело".

На видео, опубликованном сегодня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", активисты стоят на проезжей части, один из них держит плакат с надписью "Нет повышению цен на газ! Автомобиль - средство передвижения, а не роскошь". С протестующими разговаривают полицейские. "В принципе, мы заявили о себе - можем и разойтись", - говорит силовикам один из мужчин.

В комментариях акцию поддержал автор популярного блога Stalin Gulag. "Да, выходим на митинг. Главное, чтобы известные личности это поддержали, а не только концерты осуждали, но и беспредел властей", - написал он.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".