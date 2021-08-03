Махачкалинские водители поддержали бойкот заправок после роста цен на автогаз

03 августа 2021, 21:00

Пользователи Instagram призвали бойкотировать газовые заправки из-за резкого роста стоимости литра топлива, опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы высказались в поддержку акции. Владельцы АЗС вынуждены повышать цены в связи с ростом стоимости топлива на бирже, пояснил представитель сети заправок.

"С последним скачком цен на газовое топливо предлагаю всем перестать заправлять газ, будем пользоваться бензином", - говорится в публикации в Instagram-паблике mkala_, насчитывающем 431 тысячу подписчиков. Автор поста утверждает, что не стоит обвинять автозаправщиков, так как они "работают в минус". "Если мы все перестанем заправлять газ, то упадёт спрос на заводе и, думаю, этим мы вынудим снижать цены. Наверно процентов 70% продаж с завода идёт на Кавказ, так как в России мало кто устанавливает газовое оборудование. Теперь нам остаётся сплотиться и устроить им бойкот", - призвал автор поста. К 19.00 мск публикация от 2 августа набрала 5062 отметки "нравится" и 409 комментариев.

Рост цен на сжиженный газ начался меньше недели назад, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы Мурад Гитинов. "Я неделю назад ездил в село, заправил машину по 27 рублей за литр. А когда уже приехал, на некоторых заправках цена была уже 32 рубля. Это не может не вызывать возмущения. Но с чем это связано, объяснить никто не может", - отметил он.

Гитинов решил поддержать бойкот и уже третий день ездит только на бензине. "Я заправляю машину только бензином. Это моя поддержка тех, кто выступает против поднятия цен. Если все вместе, сплоченно будут поступать так же, и отходить от газа, то, думаю, это даст результат. Но я сегодня заезжал на заправку на трассе между Семендером и Красноармейском (пригородные поселки Махачкалы – прим. "Кавказского узла"), за газом стояла очередь. Цена та же – 32 рубля. Хотя в 500 метрах есть другая заправка, где газ стоит 29,5 рублей. Кто как хочет, так и продает", - посетовал мужчина. Если цена будет так держаться и дальше, это "колоссально будет бить по карману", добавил он.

Поддержать бойкот использования газомоторного топлива решил и другой житель города, Марат. "Мне не так много приходится ездить по городу, поэтому рост цен пока не сильно ощущается. Но я решил поддержать акцию и уже несколько дней не переключаюсь на газ", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что такими методами можно поспособствовать уменьшению стоимости. "Кто и почему поднимает цены, я понятия не имею. Но вроде в прошлом году, когда был рост и многие объявили бойкот, цены немного упали. Надеемся, и в этом году получится!" - добавил Марат.

Забастовки и бойкоты в российских реалиях безрезультатны, заявил автовладелец Али. "В нынешней ситуации очень сложно народу чего-то добиться. Верхи грамотно ведут политику относительно контроля порога возмущения у народа, и по этой причине могут себе позволить такую вот игру с ценами на газ", - отметил он.

Бойкотом не решить вопрос с ростом стоимости топлива, считает Керим. "Можно не покупать газ, а заправлять только бензин. Через какое-то время цену могут и понизить, чтобы вернуть покупателей. Но как долго это продолжится? Люди вернутся на газовые заправки, и цены сразу полетят вверх. Да и если все перейдут на бензин, спрос на него вырастет, а это опять спровоцирует увеличение цены уже на бензин. В любом случае нефтегазовые компании останутся в выгоде. А страдает только обычный народ", - сказал он.

Средняя цена на автозаправках Махачкалы варьируется в пределах 29,5-30 рублей за литр сжиженного газа, более высокая стоимость встречается редко, передает корреспондент "Кавказского узла", проверивший цены сегодня днем.

Представитель сети заправок назвал причины роста цен на газ

На рынке газомоторного топлива сложилась не очень хорошая ситуация, в которой наряду с автовладельцами, убытки несут и автозаправочные сети, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель сети Fuel 1.

"Основным индикатором цен является санкт-петербургская биржа, цены сейчас бьют всевозможные исторические максимумы. И мы как независимая сеть вынуждены поднимать цены. Мы такие же заложники этой ситуации, и никаких сверхдоходов сейчас не получаем. Этим мы, как и автовладельцы, тоже недовольны. Отчасти мы сами терпим убытки, потому что наши розничные цены отстают от роста цен оптовых и биржевых", - отметил он.

По его словам, рост цен на топливо отмечается по всей стране как у независимых заправочных сетей, так и у крупных нефтеперерабатывающих заводов. "Тут можно выделить несколько причин. Начался сезон отпусков и, соответственно, увеличивается спрос. Небольшой дефицит вызвало и то, что два крупных нефтезавода встали на профилактику. К тому же появилась более выгодная для нефтедобывающих компаний экспортная альтернатива. Это основные факторы роста цен, а не наше желание больше заработать", - заявил представитель компании.

После увеличения оптовой стоимости, сеть, наоборот, снизила свою наценку, заверил сотрудник сети АЗС. "В Дагестане огромное количество автомобилистов заправляется газом. И мы не можем так резко повышать цены. По газу мы сейчас на грани рентабельности, а на некоторых АЗС даже терпим убытки. Это все же бизнес арендный, есть много текущих расходов, инфраструктура сложная и требует постоянных вложений. Поэтому сейчас о прибылях даже речи нет", - отметил он.

По словам представителя сети заправок, с учетом того, что на бирже тонна газа стоит порядка 41 тысячи, розничная цена на заправке в Махачкале в 30 рублей является уже убыточной. "На Санкт-Петербургской бирже средний индикатор цены между Уралом и Сибирью сейчас в пределах 41 тысячи за тонну. Чтобы одну тонну привезти, к примеру, из Сургута в Дагестан, это еще 7-9 тысяч. Если добавить наценку оптовиков, то тонна обходится в 50-52 тысячи рублей. И при таких ценах розничная стоимость в 30 рублей – уже убыточная", - поясняет сотрудник сети АЗС.

Федеральная антимонопольная служба проводит внеплановые проверки и изучает материалы по предыдущим и текущим операциям нефтетрейдеров на рынке, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дагестанском управлении ведомства. О результатах будет известно после завершения соответствующих расследований, отметили в республиканском УФАС.

Спрос на сжиженный углеводород резко вырос за рубежом, и значительные объемы газомоторного топлива перемещаются за пределы страны, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с ситуацией на рынке. На прошлой неделе биржевые индексы сжиженных углеводородных газов два раза подряд обновили исторический максимум и превысили 43 тысячи рублей за одну тонну на бирже в Санкт-Петербурге. При переводе тонны в литры получается 1666 литров, стоимость литра составляет на бирже около 26 рублей, пояснил он. С учетом транспортных расходов и накладных расходов операторов заправочных станций стоимость литра доходит до 29-30 рублей, подсчитал собеседник.

"Кавказский узел" также писал, что в связи с ростом цен на топливо в Дагестане в феврале 2021 года пользователи Instagram уже призывали бойкотировать газовые автозаправочные станции. Врио главы республики Сергей Меликов поручил разобраться с ростом цен. Ранее, в апреле 2019 года, в Дагестане также раздавались призывы к бойкоту автозаправок, а в феврале 2019 года жители Кизляра провели акцию, на которой раздавали листовки с призывом протестовать против роста цен.