05 августа 2021, 13:41

Спасатели эвакуировали тело погибшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста 

Тело альпиниста, погибшего в ущелье Безенги, доставили на вертолете в альплагерь, а затем в Нальчик, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа один человек погиб и один получил травмы при камнепаде в ущелье Безенги, спасатели отправились на поиски альпинистов.

"Тело погибшего альпиниста спустили вниз с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" на территорию альплагеря "Безенги". От альплагеря тело погибшего альпиниста транспортировали на автомобиле до Нальчика, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ведомство уточнило, что поисковые работы в Черекском районе завершены.

Примечание:

"180 человек остались в заблокированном селем лагере в Кабардино-Балкарии", "Спасатели эвакуировали альпинистов с горы Джангитау", "Два альпиниста пострадали в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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