Два альпиниста пострадали в горах Кабардино-Балкарии

01 августа 2021, 12:27

Спасатели вышли на помощь альпинистам, которые получили травмы при камнепаде в ущелье в Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том, что два человека попали под камнепад на высоте 4100 метров на горе Джангитау, поступило спасателям сегодня в 10.00 мск.

"Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи", - говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

На помощь пострадавшим отправились пять специалистов подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, информировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля туристка из Санкт-Петербурга, совершавшая восхождение в составе зарегистрированной группы альпинистов из девяти человек, получила травму на леднике Безенги в Черекском районе.