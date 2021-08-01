Спасательная операция. Фото пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии. https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4526819

01 августа 2021, 12:27

Два альпиниста пострадали в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели вышли на помощь альпинистам, которые получили травмы при камнепаде в ущелье  в Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том, что два человека попали под камнепад на высоте 4100 метров на горе Джангитау, поступило спасателям сегодня в 10.00 мск.

"Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи", - говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

На помощь пострадавшим отправились пять специалистов подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, информировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля туристка из Санкт-Петербурга, совершавшая восхождение в составе зарегистрированной группы альпинистов из девяти человек, получила травму на леднике Безенги в Черекском районе.

Примечание:

"Останки погибшего в 40-х годах альпиниста найдены в Кабардино-Балкарии", "Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса", "Туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса".

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