Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

03 июля 2021, 12:50

Запросивший помощь альпинист из Санкт-Петербурга эвакуирован с Эльбруса на поляну Азау. От помощи врачей он отказался, отчитались спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", спасатели сегодня отправились на помощь двоим альпинистам, которые при восхождении на Эльбрус почувствовали себя плохо из-за "горной болезни".

Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию на горе Эльбрус. "Спасатели эвакуировали альпиниста из города Санкт-Петербурга 1990 года рождения на поляну "Азау" где от дальнейшей помощи он отказался", - сообщило сегодня на своей странице в Instagram управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ведомство также опубликовало ролик, на кадрах которого показан альпинист, которого готовят к эвакуации. Спасатели его отогревают грелками.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, что 2 мая спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста с травмой головы, а 6 мая был эвакуирован турист из Ставрополья, с признаками "горной болезни".