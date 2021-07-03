Два альпиниста попросили о помощи на Эльбрусе

03 июля 2021, 09:55

Спасатели отправились на помощь двоим альпинистам на Эльбрусе, которые при восхождении почувствовали себя плохо на высоте 5100 метров из-за "горной болезни", рапортовал Эльбрусский ВПСО.

Информация о том, что на высоте 5100 метров на горе Эльбрус альпинисты нуждаются в помощи, поступила спасателям сегодня в 07.10 мск.

"На помощь к двум альпинистам с горной болезнью на высоте 5100 выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве пяти человек", – сообщил сегодня Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) на своей странице в Instagram.

К публикации также прикреплен ролик, на кадрах которого показана группа спасателей, направляющаяся на помощь туристам.

Эльбрус – это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 1 июля спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов, которые также почувствовали себя плохо в горах.