Отряд спасателей идет на помощь альпинистам. Стопкадр видеоролика на странице https://www.instagram.com/p/CQ2sI-0IFTP/

03 июля 2021, 09:55

Два альпиниста попросили о помощи на Эльбрусе

Спасатели отправились на помощь двоим альпинистам на Эльбрусе, которые при восхождении почувствовали себя плохо на высоте 5100 метров из-за "горной болезни", рапортовал Эльбрусский ВПСО.

Информация о том, что на высоте 5100 метров на горе Эльбрус альпинисты нуждаются в помощи, поступила спасателям сегодня в 07.10 мск.

"На помощь к двум альпинистам с горной болезнью на высоте 5100 выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве пяти человек", – сообщил сегодня Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) на своей странице в Instagram.

К публикации также прикреплен ролик, на кадрах которого показана группа спасателей, направляющаяся на помощь туристам.

Эльбрус – это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 1 июля спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов, которые также почувствовали себя плохо в горах. 

Примечание:

"Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса", "Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса".

Автор: "Кавказский узел"

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