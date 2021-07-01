Двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса

01 июля 2021, 19:29

Спасатели помогли спуститься с Эльбруса туристам из Воронежа, которые почувствовали себя плохо в горах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня группа, совершавшая восхождение на Эльбрус, обнаружила двух альпинистов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Им на помощь вышли 10 спасателей.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор" на "Кавказском узле".

По состоянию на 16.10 мск, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. "Группу из двух альпинистов (г. Воронеж) спустили на поляну «Азау»", - говорится в сообщении спасателей.

Альпинисты отказались от помощи врачей, информировал со ссылкой на ведомство "Интерфакс".