Спасательные работы на Эльбрусе. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4502199

01 июля 2021, 19:29

Двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса

Спасатели помогли спуститься с Эльбруса туристам из Воронежа, которые почувствовали себя плохо в горах. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня группа, совершавшая восхождение на Эльбрус, обнаружила двух альпинистов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Им на помощь вышли 10 спасателей.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор" на "Кавказском узле".

По состоянию на 16.10 мск, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. "Группу из двух альпинистов (г. Воронеж) спустили на поляну «Азау»", - говорится в сообщении спасателей.

Альпинисты отказались от помощи врачей, информировал со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Примечание:

"Альпинистка эвакуирована с Эльбруса", "Останки погибшего в 40-х годах альпиниста найдены в Кабардино-Балкарии", "Тело гида эвакуировано с Эльбруса". 

Автор: "Кавказский узел"

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