Альпинисты на Эльбрусе. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CQx6uYIotCg/

01 июля 2021, 14:39

Альпинисты на Эльбрусе попросили спасателей о помощи

Группа, совершавшая восхождение на Эльбрус, обнаружила сегодня двух альпинистов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Им на помощь вышли 10 спасателей.

В 11:30 мск группа альпинистов, будучи на высоте 5400 метров, обратилась к спасателям с просьбой о помощи, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

При восхождении на Эльбрус группа туристов наткнулась на двух человек, которые не могут передвигаться без посторонней помощи, проинформировал сегодня Эльбрусский военизированный поисково-спасательный отряд. "К пострадавшим выдвинулись спасатели Эльбрусского спасотряда в количестве 10 человек", - говорится в сообщении на странице отряда в Instagram.

Откуда прибыли туристы и проходили ли они регистрацию в МЧС, в сообщении не указано.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Как писал "Кавказский узел", 28 июня спасатели эвакуировали из Чегемского ущелья волгоградского туриста, который сломал ногу.

Примечание:

"Останки погибшего в 40-х годах альпиниста найдены в Кабардино-Балкарии", "Альпинистка эвакуирована с Эльбруса", "Тело гида эвакуировано с Эльбруса". 

Автор: "Кавказский узел"

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