Спасатели оказывают помощь туристу. кадр видео https://www.instagram.com/p/CQnezvmIms8/

28 июня 2021, 07:12

Спасатели эвакуировали туриста из Чегемского ущелья

Сотрудники МЧС оказали первую медицинскую помощь получившему травму ноги туристу из Волгограда, после чего эвакуировали его из Чегемского ущелья и передали врачам.

Группа отдыхающих в Чегемском ущелье попросила помощи спасателей после того, как один из туристов повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться.

"К пострадавшему выехали спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России, после оказания первой помощи, транспортировали к автодороге и передали сотрудникам скорой помощи", – сообщил 27 июня на своей странице в Instagram Эльбрусский ВПСО МЧС России.

Ведомство также опубликовало ролик, на кадрах которого показан лежащий на земле травмированный турист. Действие происходит в темное время суток. Спасатели накладывают ему шину на поврежденную ногу.

"Кавказский узел" также информировал, что 25 июня стало известно, что спасатели эвакуировали с Эльбруса останки альпиниста, который погиб в 40-х годах. Первыми их заметили туристы, останки находились на высоте 3300 метров. Пользователи Instagram назвали неоправданным риск, которому себя подвергают люди, увлекающиеся альпинизмом.

Примечание:

"Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе", "Альпинисты эвакуированы с Эльбруса", "Сноубордисту на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей".

Автор: "Кавказский узел"

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