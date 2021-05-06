06 мая 2021, 17:04

Спасатели эвакуировали с Эльбруса ставропольского альпиниста

Один из четырех попросивших о помощи на Эльбрусе ставропольских альпинистов спущен с горы и передан сотрудникам скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", четыре туриста из Ставрополя, будучи на высоте 4800 метров, обратились за помощью к спасателям. Одному из участников восхождения на Эльбрус стало плохо, сообщили в МЧС.

Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда провели операцию по эвакуации альпиниста, которому стало плохо, с Эльбруса. 44-летнего мужчину с признаками горной болезни спустили с высоты 4800 метров на поляну "Азау" и передали сотрудникам скорой помощи, сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии.

В эвакуации принимали участие пять человек и две единицы техники, проинформировал сегодня "Интерфакс"

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня в дневное время будет ясно, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра — до 2 метра в секунду. В ночь на 7 мая также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость понизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Поиски альпинистов на северном склоне Эльбруса прекращены", "Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии", "Альпинист пострадал при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии".

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