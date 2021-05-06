06 мая 2021, 15:03

Ставропольские альпинисты попросили о помощи на Эльбрусе

Четыре туриста из Ставрополя, которые находятся на высоте 4800 метров, обратились за помощью к спасателям. По предварительным данным, одному из участников восхождения на Эльбрус стало плохо, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда вышли на помощь группе из четырех туристов из Ставрополя.

Зарегистрированная группа из четырех ставропольских туристов попросила сегодня о помощи. Они находятся на Эльбрусе на высоте 4800 метров, по предварительной информации, одному из участников группы стало плохо, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.

На помощь вышли пять спасателей и две единицы техники, проинформировал ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", с 23 апреля спасатели искали гида и альпинистку, которые пропали на Эльбрусе. Поиски осложнялись сильным ветром, 26 апреля группа спасателей дошла до высоты 4200 метров, но спустилась ниже из-за непогоды. 27 апреля спасатели прекратили поиски из-за погодных условий. Тела погибших на высоте 5,4 тысячи метров обнаружили 3 мая.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня, 6 мая, в дневное время будет ясно, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра — до 2 метра в секунду. В ночь на 7 мая также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра — до 1 метра в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе", "Альпинисты эвакуированы с Эльбруса", "Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста с травмой головы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 мая 2021, 16:07

06 мая 2021, 15:33

06 мая 2021, 14:48

06 мая 2021, 14:14

06 мая 2021, 14:11

  • Сейм Латвии признал геноцид армян

    Депутаты латвийского парламента приняли сегодня декларацию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи. Документ стал результатом дискуссии между историками, отметила пресс-служба сейма.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи