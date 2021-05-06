Ставропольские альпинисты попросили о помощи на Эльбрусе

06 мая 2021, 15:03

Четыре туриста из Ставрополя, которые находятся на высоте 4800 метров, обратились за помощью к спасателям. По предварительным данным, одному из участников восхождения на Эльбрус стало плохо, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда вышли на помощь группе из четырех туристов из Ставрополя.

Зарегистрированная группа из четырех ставропольских туристов попросила сегодня о помощи. Они находятся на Эльбрусе на высоте 4800 метров, по предварительной информации, одному из участников группы стало плохо, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.

На помощь вышли пять спасателей и две единицы техники, проинформировал ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", с 23 апреля спасатели искали гида и альпинистку, которые пропали на Эльбрусе. Поиски осложнялись сильным ветром, 26 апреля группа спасателей дошла до высоты 4200 метров, но спустилась ниже из-за непогоды. 27 апреля спасатели прекратили поиски из-за погодных условий. Тела погибших на высоте 5,4 тысячи метров обнаружили 3 мая.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня, 6 мая, в дневное время будет ясно, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра — до 2 метра в секунду. В ночь на 7 мая также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра — до 1 метра в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.