Альпинистка попросила о помощи в горах Кабардино-Балкарии

23 июля 2021, 15:44

Спасатели отправились на ледник Безенги в Черекском районе, чтобы эвакуировать получившую травму туристку из Санкт-Петербурга, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии в 12:50 мск поступило сообщение, что на леднике Безенги альпинистка получила травму ноги. Туристка совершала восхождение в составе зарегистрированной группы альпинистов из девяти человек, группа находится в районе Баран-Кош, на высоте 3500 метров, сообщило сегодня республиканское МЧС на своем сайте.

На помощь вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинисты, проинформировало РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 22 июля стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. К ним на помощь отправились спасатели на вертолете. Сегодня спасатели эвакуировали трех туристов, вертолетом они доставлены в нальчикскую больницу.