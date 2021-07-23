Ледник Безенги. Кабардино-Балкария. Фото: Ирина Шохина https://water-rf.ru

23 июля 2021, 15:44

Альпинистка попросила о помощи в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели отправились на ледник Безенги в Черекском районе, чтобы эвакуировать получившую травму туристку из Санкт-Петербурга, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии  в 12:50 мск поступило сообщение, что на леднике Безенги альпинистка получила травму ноги.  Туристка совершала восхождение в составе зарегистрированной группы альпинистов из девяти человек, группа находится в районе Баран-Кош, на высоте 3500 метров, сообщило сегодня республиканское МЧС на своем сайте.

На помощь вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинисты, проинформировало РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 22 июля стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. К ним на помощь отправились спасатели на вертолете. Сегодня спасатели эвакуировали трех туристов, вертолетом они доставлены в нальчикскую больницу.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса", "Останки погибшего в 40-х годах альпиниста найдены в Кабардино-Балкарии", "Туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса".

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