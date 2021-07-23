Эвакуация туриста из Москвы, получивши готравмы во время камнепада в Черекском ущелье. Фото: https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4520110

23 июля 2021, 13:08

Пострадавшие от камнепада москвичи переданы врачам в Нальчике

Три туриста из Москвы, получившие травмы во время камнепада в Черекском ущелье, вертолетом доставлены в больницу Нальчика, отчитались спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 22 июля стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. К ним на помощь отправились спасатели на вертолете. Сегодня спасатели эвакуировали трех туристов, два из которых были доставлены на вертолете в альпинистский лагерь Чегем, а третий отправлен в нальчикскую больницу.

Двое туристов были эвакуированы на территорию альплагеря Чегем и один - в больницу в 08.00 мск, уточнило ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 11:15 (мск) пострадавших двух женщин и одного мужчину из Москвы 1992, 1995, и 1975 г.р. на вертолете фирмы "Хейли Экшен" эвакуировали в РКБ Нальчика, где передали бригаде врачей", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Состояние пострадавших не уточняется. В поисково-спасательных работы участвовали 20 человек, отмечается в сообщении МЧС.

Примечание:

"Полиция нашла в Кабардино-Балкарии пропавшего туриста из Москвы", "Дорога к трем районам Дагестана закрыта после камнепада", "Дорога у поселка Домбай перекрыта после камнепада".

Автор: "Кавказский узел"

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