Пострадавшие от камнепада москвичи переданы врачам в Нальчике

23 июля 2021, 13:08

Три туриста из Москвы, получившие травмы во время камнепада в Черекском ущелье, вертолетом доставлены в больницу Нальчика, отчитались спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 22 июля стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. К ним на помощь отправились спасатели на вертолете. Сегодня спасатели эвакуировали трех туристов, два из которых были доставлены на вертолете в альпинистский лагерь Чегем, а третий отправлен в нальчикскую больницу.

Двое туристов были эвакуированы на территорию альплагеря Чегем и один - в больницу в 08.00 мск, уточнило ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 11:15 (мск) пострадавших двух женщин и одного мужчину из Москвы 1992, 1995, и 1975 г.р. на вертолете фирмы "Хейли Экшен" эвакуировали в РКБ Нальчика, где передали бригаде врачей", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Состояние пострадавших не уточняется. В поисково-спасательных работы участвовали 20 человек, отмечается в сообщении МЧС.