Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

04 августа 2021, 12:18

Один человек погиб и один получил травмы при камнепаде в ущелье Безенги, спасатели отправились на поиски альпинистов, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том что во время восхождения на гору Думала альпинисты попали под камнепад, поступило сегодня около 10:00 мск в МЧС Кабардино-Балкарии.

В ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал (высота 3800 метров) под камнепад попали туристы. По предварительной информации, один человек погиб и один пострадал, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, проинформировало ведомство на своем сайте.

Для эвакуации пострадавших направлена заявка на привлечение борта МИ-8 МЧС России, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля спасатели эвакуировали с ледника Шаурту в Чегемском районе Кабардино-Балкарии трех туристов, пострадавших в результате камнепада.