Гора Думала в ущелье Безенги. Кадр видео Aleksandr Gukov

04 августа 2021, 12:18

Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Один человек погиб и один получил травмы при камнепаде в ущелье Безенги, спасатели отправились на поиски альпинистов, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том что во время восхождения на гору Думала альпинисты попали под камнепад, поступило сегодня около 10:00 мск в МЧС Кабардино-Балкарии.

В ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал (высота 3800 метров) под камнепад попали туристы. По предварительной информации, один человек погиб и один пострадал, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии. 

На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, проинформировало ведомство на своем сайте.

Для эвакуации пострадавших направлена заявка на привлечение борта МИ-8 МЧС России, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля спасатели эвакуировали с ледника Шаурту в Чегемском районе Кабардино-Балкарии трех туристов, пострадавших в результате камнепада.

Примечание:

"180 человек остались в заблокированном селем лагере в Кабардино-Балкарии", "Спасатели эвакуировали альпинистов с горы Джангитау", "Два альпиниста пострадали в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 августа 2021, 13:55

04 августа 2021, 13:35

04 августа 2021, 13:06

  • Склепы "Города мертвых" в Даргавсе будут закрыты из-за резонансного видео

    Охрана "Города мертвых" усилена, лазы во все склепы решено закрыть, отчитался директор Национального музея Северной Осетии Батраз Цогоев. Художник Урузмаг Плиев уже начал изготавливать деревянные двери по старинной технологии, но куратор социокультурных проектов Антон Вальковский предложил сделать заслонки прозрачными, чтобы туристы могли разглядывать интерьеры склепов.

04 августа 2021, 11:40

04 августа 2021, 10:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи