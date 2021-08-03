Спасатели эвакуировали с ледника Шаурту в Чегемском районе Кабардино-Балкарии туристов. https://www.instagram.com/p/CSG51isHysl/

03 августа 2021, 14:14

Три туриста эвакуированы с ледника Шаурту

Спасатели эвакуировали с ледника Шаурту в Чегемском районе Кабардино-Балкарии троих туристов, пострадавших в результате камнепада.

Спасательная операция на леднике Шаурту была проведена 23 июля, но известно о ней стало только сегодня.

Три пострадавших при камнепаде туриста попросили помощи спасателей после чего бы эвакуированы с ледника Шаурту, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России.

В публикации не уточняется какие травмы получили туристы, их текущее состояние здоровья и также нет информации куда они были эвакуированы. К записи приложен ролик, на кадрах которого показан вертолет, который забирает пострадавших. "Выше на перевале оказалась еще одна группа из Волгограда, которая засняла момент эвакуации", – пояснили спасатели.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", ледяной грот Шаурту расположен в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля спасатели эвакуировали трех туристов из Москвы, получивших травмы во время камнепада в Черекском ущелье. Двое туристов были эвакуированы на территорию альплагеря Чегем и один – в больницу.

Примечание:

"Полиция нашла в Кабардино-Балкарии пропавшего туриста из Москвы", "Дорога к трем районам Дагестана закрыта после камнепада", "Дорога у поселка Домбай перекрыта после камнепада".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2021, 16:10

  • Правила посещения кафе и ресторанов ужесточены в Ростовской области

    С 4 августа кафе, рестораны, спортзалы и почтовые отделения в Ростовской области разрешено посещать только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательного ПЦР-теста, постановил губернатор. Также в регионе введены ограничения на плановую госпитализацию пациентов и запрет на работу фуд-кортов и парковых аттракционов.

03 августа 2021, 15:41

03 августа 2021, 15:20

03 августа 2021, 14:27

03 августа 2021, 13:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи