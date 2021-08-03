Три туриста эвакуированы с ледника Шаурту

03 августа 2021, 14:14

Спасатели эвакуировали с ледника Шаурту в Чегемском районе Кабардино-Балкарии троих туристов, пострадавших в результате камнепада.

Спасательная операция на леднике Шаурту была проведена 23 июля, но известно о ней стало только сегодня.

Три пострадавших при камнепаде туриста попросили помощи спасателей после чего бы эвакуированы с ледника Шаурту, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России.

В публикации не уточняется какие травмы получили туристы, их текущее состояние здоровья и также нет информации куда они были эвакуированы. К записи приложен ролик, на кадрах которого показан вертолет, который забирает пострадавших. "Выше на перевале оказалась еще одна группа из Волгограда, которая засняла момент эвакуации", – пояснили спасатели.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", ледяной грот Шаурту расположен в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля спасатели эвакуировали трех туристов из Москвы, получивших травмы во время камнепада в Черекском ущелье. Двое туристов были эвакуированы на территорию альплагеря Чегем и один – в больницу.