Гора Джангитау. Скриншот со страницы real_kavkaz в Instagram. https://www.instagram.com/p/B-6NaxfH8AW/

01 августа 2021, 21:02

Спасатели эвакуировали альпинистов с горы Джангитау

Два альпиниста из Мурманска, попавшие под камнепад, доставлены в альплагерь "Безенги", от госпитализации они отказались.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром два альпиниста получили травмы при камнепаде на высоте 4100 метров на горе Джангитау в ущелье Безенги, спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда вышли им на помощь

Альпинисты из Мурманска 48 и 43 лет эвакуированы из ущелья Безенги с привлечением коммерческого вертолета до альплагеря, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии на своем сайте. По данным ведомства, альпинисты отказались от госпитализации.

В поисках принимали участие пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и одна единица техники, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным на 31 июля, в горах Кабардино-Балкарии находились 173 зарегистрированных туристских группы – 1384 человека. "В целях обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, рекомендуем туристским группам и отдельным туристам информировать о своих маршрутах", - пишет республиканское МЧС в своем Instagram 31 июля.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса", "Туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса", "Альпинистка попросила о помощи в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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